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獨／超級聖嬰發威？24歲妙齡女眼角膜「長青春痘」險瞎 醫揭原因

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
發病約一周後，角膜已有數不清的沉積物。記者郭韋綺／翻攝
發病約一周後，角膜已有數不清的沉積物。記者郭韋綺／翻攝

超級聖嬰熱浪席捲，極端高溫不只讓人中暑、熱衰竭，高雄24歲林姓女子連日頂著烈日外出，眼睛竟「長青春痘」，就醫檢查發現，她角膜布滿密密麻麻發炎細胞沉積物，確診急性葡萄膜炎，所幸積極治療後，視力已恢復正常。醫師指出，過去約有3成葡萄膜炎患者發病原因不明，近年醫界已開始關注劇烈高溫、寒流及溫差也是誘發原因。

收治個案的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，林女因長時間處於高溫環境，回家後又熬夜、睡眠不足，眼睛突然紅腫劇痛，強光一照就睜不開眼，不停流淚，就醫時，眼球前半部已明顯發炎，虹膜血管因免疫反應變得通透，大量白血球與蛋白質滲入前房，形成混濁的房水。

由於患者屬於急性發炎期，醫療團隊立即以高濃度類固醇眼藥水，每小時點藥一次，壓制眼內發炎反應，但葡萄膜炎不像結膜炎點了藥就會痊癒，發炎反應仍持續作用，導致病情惡化、視力急遽下降，從原本正常1.0降到僅剩0.3。

透過裂隙燈檢查發現，她角膜竟布滿一顆顆灰白色沉積物，宛如「長滿青春痘」，洪啟庭解釋，葡萄膜炎發作後，大量白血球、發炎細胞、蛋白質及細胞碎片，會慢慢沉降附著在角膜內皮細胞形成沉積物。

這些沉積物外觀都不一樣，有的小如塵埃，直徑不到100微米；有的則像羊脂般肥厚，可超過300微米，中等大小則介於兩者之間，顏色也十分多變，初期呈白色，隨著病情演變，可能變灰色、灰褐色或黃褐色，不同顏色代表沉積物成分不同，例如蛋白質、脂質、金屬離子。

發病約一周後，林女角膜已布滿數不清的發炎細胞沉積物，她積極配合治療，每天回診、規律點藥，三周後，角膜上的「青春痘」終於一點一滴消退，原本混濁的房水重新恢復清澈，視力回升至1.0，沒有留下永久性視力損傷。

洪啟庭指出，過去醫界遇到葡萄膜炎患者，第一步就是抽血檢查，確認是否患有僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎，或梅毒、肺結核、疱疹等病毒細菌感染，再逐一排除眼部外傷、腫瘤等因素。

不過即使完整檢查，仍有約3成患者找不到真正病因，突然發病。他說，醫界已開始注意到發病原因可能與極端氣候有關，最新臨床觀察，愈來愈多原因不明的病例，都發生在極端高溫、寒流及劇烈溫差期間，可能因此改變血管通透性，導致發炎細胞滲漏，進而誘發葡萄膜炎。

洪啟庭說，葡萄膜炎有時不一定能治好，嚴重者可能造成白內障、青光眼或永久失明，提醒夏季高溫除了預防中暑，若眼睛出現充血疼痛、對光敏感、視力變差或飛蚊症，應盡速就醫，把握黃金治療時間，避免留下不可逆的傷害。

醫師以裂隙燈觀察，可見瞳孔附近有大批的白血球聚集於房水。記者郭韋綺／翻攝
醫師以裂隙燈觀察，可見瞳孔附近有大批的白血球聚集於房水。記者郭韋綺／翻攝

女子角膜分布密密麻麻發炎細胞沉積物，宛如長滿青春痘。記者郭韋綺／翻攝
女子角膜分布密密麻麻發炎細胞沉積物，宛如長滿青春痘。記者郭韋綺／翻攝

高雄一名24歲妙齡女因嚴重畏光與眼睛紅腫劇痛、畏光，就醫後確診罹患急性葡萄膜炎。記者郭韋綺／翻攝
高雄一名24歲妙齡女因嚴重畏光與眼睛紅腫劇痛、畏光，就醫後確診罹患急性葡萄膜炎。記者郭韋綺／翻攝

葡萄膜炎 高溫 熱浪

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