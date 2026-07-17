獨／超級聖嬰發威？24歲妙齡女眼角膜「長青春痘」險瞎 醫揭原因
超級聖嬰熱浪席捲，極端高溫不只讓人中暑、熱衰竭，高雄24歲林姓女子連日頂著烈日外出，眼睛竟「長青春痘」，就醫檢查發現，她角膜布滿密密麻麻發炎細胞沉積物，確診急性葡萄膜炎，所幸積極治療後，視力已恢復正常。醫師指出，過去約有3成葡萄膜炎患者發病原因不明，近年醫界已開始關注劇烈高溫、寒流及溫差也是誘發原因。
收治個案的達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，林女因長時間處於高溫環境，回家後又熬夜、睡眠不足，眼睛突然紅腫劇痛，強光一照就睜不開眼，不停流淚，就醫時，眼球前半部已明顯發炎，虹膜血管因免疫反應變得通透，大量白血球與蛋白質滲入前房，形成混濁的房水。
由於患者屬於急性發炎期，醫療團隊立即以高濃度類固醇眼藥水，每小時點藥一次，壓制眼內發炎反應，但葡萄膜炎不像結膜炎點了藥就會痊癒，發炎反應仍持續作用，導致病情惡化、視力急遽下降，從原本正常1.0降到僅剩0.3。
透過裂隙燈檢查發現，她角膜竟布滿一顆顆灰白色沉積物，宛如「長滿青春痘」，洪啟庭解釋，葡萄膜炎發作後，大量白血球、發炎細胞、蛋白質及細胞碎片，會慢慢沉降附著在角膜內皮細胞形成沉積物。
這些沉積物外觀都不一樣，有的小如塵埃，直徑不到100微米；有的則像羊脂般肥厚，可超過300微米，中等大小則介於兩者之間，顏色也十分多變，初期呈白色，隨著病情演變，可能變灰色、灰褐色或黃褐色，不同顏色代表沉積物成分不同，例如蛋白質、脂質、金屬離子。
發病約一周後，林女角膜已布滿數不清的發炎細胞沉積物，她積極配合治療，每天回診、規律點藥，三周後，角膜上的「青春痘」終於一點一滴消退，原本混濁的房水重新恢復清澈，視力回升至1.0，沒有留下永久性視力損傷。
洪啟庭指出，過去醫界遇到葡萄膜炎患者，第一步就是抽血檢查，確認是否患有僵直性脊椎炎、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎，或梅毒、肺結核、疱疹等病毒細菌感染，再逐一排除眼部外傷、腫瘤等因素。
不過即使完整檢查，仍有約3成患者找不到真正病因，突然發病。他說，醫界已開始注意到發病原因可能與極端氣候有關，最新臨床觀察，愈來愈多原因不明的病例，都發生在極端高溫、寒流及劇烈溫差期間，可能因此改變血管通透性，導致發炎細胞滲漏，進而誘發葡萄膜炎。
洪啟庭說，葡萄膜炎有時不一定能治好，嚴重者可能造成白內障、青光眼或永久失明，提醒夏季高溫除了預防中暑，若眼睛出現充血疼痛、對光敏感、視力變差或飛蚊症，應盡速就醫，把握黃金治療時間，避免留下不可逆的傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。