鄭明典分享早期颱風預報珍貴道具 網友驚喜：看過的應該35歲以上

早期氣象署預報員說明颱風路徑潛勢預測，以手動式移動「道具」，前中央氣象局長鄭明典昨晚在臉書分享早期的「手動磁吸式颱風動向圖板」，他透露，「懷舊」，當初捨不得丟，他還留了一個板子，此為最小號的版本，讓不少網友直呼懷念、小時候的記憶。

其他網友表示，「以前在看新聞播報氣象時，常可見到這種板子」、「小時候看的氣象報導，就是這樣手動的耶」、「看過這個的應該至少35歲以上了吧」、「小時候都守在電視機前面，希望他的手指能推靠近一點，然後就可以颱風假」、「好有立體感」、「白板+磁鐵」、「時代的回憶在攻擊我」、「手動的很難描述登陸前原地打轉一圈」、「記得當時要早上6點或是7點，收看電視的氣象報導，決定是否上課上班」、「千萬別丟啊！這是時代的眼淚」。