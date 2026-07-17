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高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：紅霞颱風最快今生成…又是1個短命颱

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花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒 台鐵中午前列車正常行駛

中央社／ 台北17日電

萬里溪堰塞湖紅色警戒，台鐵今天宣布，中午12時前全線各級列車正常行駛，上午10時前將公布午後行駛資訊；乘車日7月16日至17日，起訖站花蓮至台東沿線，可全額退票免收手續費。

中央災害應變中心昨天下午已針對花蓮萬里溪堰塞湖發布紅色警戒，農業部林業及自然保育署依雨量預報與湖區水位綜合研判，預計最快今天溢流。

台鐵發布新聞稿表示，依據林保署最新資訊研判，今天中午12時前，東、西部幹線以及南迴線對號列車與非對號列車正常行駛，而支線、觀光列車同樣正常行駛。

台鐵指出，今天中午12時後列車行駛資訊，將視萬里溪堰塞湖水位溢流變化，在上午10時前發布新聞稿。

因應萬里溪堰塞湖水位溢流變化，台鐵提醒，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵官網、各就近車站或台鐵24小時旅客服務電話（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

有關退、換票及改乘相關訊息，台鐵表示，因應萬里溪堰塞湖蓄水量將達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於今年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至17日，車票起訖站位於花蓮至台東沿線各站區間者，可辦理全額退票免收手續費。

台鐵指出，透過網路或APP退票旅客，退票手續費將由台鐵統一辦理退還原刷卡帳戶，另因此次事件影響行程，與花東區間車票相關聯車票申請一併退票者，也可辦理全額退費。

台鐵 堰塞湖 花蓮

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