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高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：紅霞颱風最快今生成…又是1個短命颱

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「紅霞」颱風將生成 粉專曝可能路徑 不排除2天後消散

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓短期內以西行為主，依目前EC系集成員路徑，誤差極大，南至香港、北至琉球群島，2天後消散都有可能。路徑猶如天女散花。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
熱帶性低氣壓短期內以西行為主，依目前EC系集成員路徑，誤差極大，南至香港、北至琉球群島，2天後消散都有可能。路徑猶如天女散花。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

關島東南海域，再有熱帶低壓生成。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，位於關島東南側的熱帶擾動90W，昨天下午2時雖然風場未閉合、結構如一盤散沙，依舊被日本氣象廳判定升格為熱帶性低氣壓，未來24小時有機會發展為今年第12號颱風紅霞（Noul）。

「觀氣象看天氣」表示，近期由於副高強勢，短期內以西行為主，AI模式與傳統模式皆認為5至7天後才會有顯著發展機會，2至3天後環境轉差、甚至有瀕於消散的情況。

後續路徑，「觀氣象看天氣」表示，與其發展強度快慢，及所受副高導引氣流而有所不同。依目前EC系集成員路徑，誤差極大，南至香港、北至琉球群島，2天後消散都有可能。路徑猶如天女散花，還未有太大的參考價值。持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

關島

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