高溫炎熱午後大雷雨 吳德榮：紅霞颱風最快今生成…又是1個短命颱

西南風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，下周二前，在南海有熱帶雲簇消長，發展條件不佳。不過，其扮演提供台灣附近的西南風及水氣的角色，致使大氣不穩定度提高，帶來連日午後的大雷雨。

今天至下周二低層大氣西南風及南方海面有豐沛水氣，南部偶有局部短暫降雨。他說，因太平洋高壓偏弱，大氣不穩定，午後常有強對流在山區發展，並擴展至部分平地，應注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。未降雨前、天氣偏熱，北部24至37度、中部23至37度、南部24至37度、東部24至37度。

吳德榮說，下周三至26日，低層西南風減弱及南方水氣減少，太平洋高壓稍增強，天氣漸趨穩定，各地晴朗，白天炎熱，午後山區仍有局部短暫降雨的機率。

目前太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，吳德榮表示，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖，關島東南方的熱帶低壓，結構鬆散，發展條件不佳。今天下午2時有發展成颱風「紅霞」的機率，偏北移動，明天下午2時減弱回熱帶低壓，又是一個短命颱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。