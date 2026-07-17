血荒！中部血液庫存剩2.2天

受暑假民眾外出旅遊及天候影響，捐血量減少，各地鬧血荒，台中捐血中心血液總庫存到昨天上午僅剩二點二天，各血型都急缺，O型更只剩下一點八天庫存，新竹捐血中心也只剩三天，幾乎各血型都缺，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

捐血中心說，暑假向來是血液募集最困難的時期，因校園停止團體捐血，加上民眾安排旅遊、高溫炎熱及近期颱風影響，使捐血人數明顯減少，血液募集面臨更大的壓力。

台中捐血中心說，中彰投雲地區每天約需一千八百袋血液，供應各醫療院所使用，到目前仍有約八千六百四十袋的庫存缺口，情況十分嚴峻，急需民眾共同響應捐血，讓醫院臨床治療不受影響。

台中捐血中心表示，台中、彰化、南投及雲林地區共設有十四處固定捐血定點及多處捐血車，民眾可就近前往捐血，更歡迎家長趁著暑假，帶領年滿十六歲的青少年投入捐血行列。捐血前，務必攜帶附有照片的身分證明文件，並保持充足睡眠、避免空腹，以確保捐血安全與品質。

新竹捐血中心也表示，除B型外，A型、O型及AB型血液都已急缺，整體庫存僅剩三天，遠低於安全庫存，血庫壓力相當大。目前全台各捐血中心庫存都偏低，即使希望向其他中心調撥血液，也同樣因缺血而增加困難。