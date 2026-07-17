專家：落實碳管理 要凝聚三方共識

醫療院所推動淨零減碳，最大的挑戰不在技術，而是政府、醫療院所與供應商三方決策邏輯不同。CSRone致德國際永續顧問執行副總陳建佑表示，主管機關重視政策與法規推動，供應商關注投資效益與成本回收，醫療院所則以「不中斷醫療服務」為最高原則，如何找到三方交集，是供應鏈減碳能否落實的關鍵。

陳建佑說，醫療院所近年積極投入永續，仍面臨三大困境。首先，國際雖然已有完整的永續管理框架與碳管理指引，但國內醫療體系多停留在制度遵循，未能真正將永續納入日常管理與決策。

第二，若醫院仍以價格、品質作為主要採購依據，供應商自然缺乏投入減碳、揭露碳足跡的動力，綠色採購難以真正轉型。第三，醫療與企業對重大議題的治理邏輯不同。企業可依重大性分析配置資源，但醫療院所必須優先考量病人安全、感染控制與醫療品質，若減碳措施影響臨床照護，即使重要也須調整推動順序。

他指出，範疇三減碳初期，醫院不應要求中小型供應商立即提出完整碳盤查或驗證資料，而應先建立共同語言與盤查邊界，透過教育訓練、工作坊及治理機制，陪伴供應鏈逐步建立能力，並以三至十年的長期合作取代短期要求。

長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健也說，推動永續最忌操之過急，應先建立全院共識與教育訓練，再逐步累積碳排數據與管理制度，當基礎打穩後，後續推動速度自然會加快。

衛福部醫事司長劉越萍承諾，推動醫療永續絕不能影響民眾就醫權益，然而也不能只靠醫院單打獨鬥，還需要供應商、社區及民眾共同參與，讓綠色醫療逐漸成為日常習慣，醫療淨零才有機會落實。

英國標準協會（ＢＳＩ）亞太營運總監Ian Wong說，長庚完成醫療服務碳盤查查證的重要里程碑，期待透過經驗分享，帶動更多醫療院所及供應鏈投入，共同加速產業綠色轉型。