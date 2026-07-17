供應鏈綠色轉型 創新實踐永續

隨著醫院將推動綠色採購，藥廠、醫材商及物流業者提前布局，從產品設計、物流運輸到供應商管理全面導入減碳措施，陳建佑說，真正的轉型，不是更換更綠的產品，而是把「永續能力」納入核心營運判斷。

美時化學製藥台灣總經理李鴻志表示，公司已將永續延伸至上下游合作夥伴，要求供應商進行碳盤查、建立排放清冊並接受輔導，協助醫院管理範疇三碳排；同時導入綠色包材、推動電子仿單及無紙化作業，降低物流運輸及紙張使用對環境的衝擊。

醫材業者則從醫療模式著手減碳。萬益特醫療用品台灣總監楊博宇表示，在病人安全與不影響醫療品質前提下，居家腹膜透析的碳足跡可較傳統血液透析減少約六成五，護理人力需求也僅約四分之一；遇到颱風、地震等災害時，病患因可在家治療、不受交通與停電影響，可以同時兼顧病人自主性、醫療韌性與減碳效益。

周志鴻分享，裕利近年持續推動物流減碳，除導入18噸電動冷鏈貨車配送，也與長庚合作導入循環物流箱，每個物流箱可重複使用七十次，取代一次性紙箱。未來更將透過箱體監控系統，提供每趟配送的碳排數據，讓綠色採購有更具體的依據。

除了採購策略，菲利達生技經理陳俊彰表示，傳統玻尿酸治療退化性關節炎一年需注射十次，新一代產品可簡化為一年一針，在維持療效下，減少病患往返、包材耗用及醫護負擔，顯示技術創新也是醫療減碳的重要途徑。