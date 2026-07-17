建立碳數據庫 醫院採購將改比碳足跡

「你的藥價雖然便宜一毛，但如果排碳比別人多百分之零點五，我們可能會選擇低碳。」長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健說，未來醫療採購環境將迎來重大轉變，碳足跡數據將正式從採購的「加分項」升級為「門檻」；過去藥品採購長期以價格、療效、供貨穩定度為主要考量，未來則將優先採購國產藥，縮短長途運輸的碳排，也會降低地緣政治導致供應鏈斷鏈風險。

長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦說，長庚二○二五年綠色採購金額達二點零六億元，較二○二三年成長二點八倍；未來藥品採購將把ISO 14064-1、ISO 50001、RE100等三大國際永續指標納入招標門檻，優先選具低碳足跡及環境認證之藥品，並建立供應商碳數據庫，蒐集運輸距離與包裝重量等資料，作為採購決策的重要依據。

游進邦指出，當供應商能提供完整碳足跡數據，即使碳排差異只有零點幾個百分點，也可能成為決標關鍵。不過，若醫療院所普遍優先採購國產藥，是否壓縮進口原廠藥及學名藥市場空間，甚至影響藥品多樣性與市場競爭，仍值得持續觀察。

英國標準協會（ＢＳＩ）資深經理沈志男也說，目前手術室碳排密度為普通病房三至六倍，主要來源為麻醉氣體與能源消耗。然而，醫療供應鏈多由中小企業組成，普遍缺乏碳管理專業人才與數據基礎，也將會成為醫院減碳的「盲區」。

真正能在綠色採購趨勢中取得優勢的未必只有產地，更重要的是減碳技術。裕利醫藥是ＧＳＫ台灣藥品行銷夥伴，裕利醫藥台灣、香港、澳門市場群總裁周志鴻表示，以氣喘治療為例，乾粉式吸入器（ＤＰＩ）碳排放僅為傳統定量噴霧吸入器（ＭＤＩ）百分之四；麻醉治療方面，愈來愈多醫院鼓勵以靜脈麻醉取代高溫室效應較高的氣體麻醉，降低醫療碳排。