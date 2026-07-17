聽新聞
0:00 / 0:00

建立碳數據庫 醫院採購將改比碳足跡

聯合報／ 記者陳雨鑫許凱婷／台北報導

「你的藥價雖然便宜一毛，但如果排碳比別人多百分之零點五，我們可能會選擇低碳。」長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健說，未來醫療採購環境將迎來重大轉變，碳足跡數據將正式從採購的「加分項」升級為「門檻」；過去藥品採購長期以價格、療效、供貨穩定度為主要考量，未來則將優先採購國產藥，縮短長途運輸的碳排，也會降低地緣政治導致供應鏈斷鏈風險。

長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦說，長庚二○二五年綠色採購金額達二點零六億元，較二○二三年成長二點八倍；未來藥品採購將把ISO 14064-1、ISO 50001、RE100等三大國際永續指標納入招標門檻，優先選具低碳足跡及環境認證之藥品，並建立供應商碳數據庫，蒐集運輸距離與包裝重量等資料，作為採購決策的重要依據。

游進邦指出，當供應商能提供完整碳足跡數據，即使碳排差異只有零點幾個百分點，也可能成為決標關鍵。不過，若醫療院所普遍優先採購國產藥，是否壓縮進口原廠藥及學名藥市場空間，甚至影響藥品多樣性與市場競爭，仍值得持續觀察。

英國標準協會（ＢＳＩ）資深經理沈志男也說，目前手術室碳排密度為普通病房三至六倍，主要來源為麻醉氣體與能源消耗。然而，醫療供應鏈多由中小企業組成，普遍缺乏碳管理專業人才與數據基礎，也將會成為醫院減碳的「盲區」。

真正能在綠色採購趨勢中取得優勢的未必只有產地，更重要的是減碳技術。裕利醫藥是ＧＳＫ台灣藥品行銷夥伴，裕利醫藥台灣、香港、澳門市場群總裁周志鴻表示，以氣喘治療為例，乾粉式吸入器（ＤＰＩ）碳排放僅為傳統定量噴霧吸入器（ＭＤＩ）百分之四；麻醉治療方面，愈來愈多醫院鼓勵以靜脈麻醉取代高溫室效應較高的氣體麻醉，降低醫療碳排。

長庚 碳足跡 能源

延伸閱讀

觀察站／自費醫療高漲 未替民眾荷包把關

醫改會質疑醫院財報做半套 缺自費盈餘

醫療院所財報出爐 林口長庚9連霸最賺錢醫院

亞洲生技大會登場 資誠攜手台灣生醫鏈結國際資源

相關新聞

血荒！中部血液庫存剩2.2天

受暑假民眾外出旅遊及天候影響，捐血量減少，各地鬧血荒，台中捐血中心血液總庫存到昨天上午僅剩二點二天，各血型都急缺，O型更只剩下一點八天庫存，新竹捐血中心也只剩三天，幾乎各血型都缺，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

海漂豬屍驗出豬瘟 金門豬肉禁運本島一周

台灣非洲豬瘟今年四月才拔針，金門岸際日前又發現一具海漂死亡豬屍，經農業部獸醫研究所檢驗，昨天確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，為防堵疫情擴散，農業部昨公告暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，管制措施暫定實施至七月二十二日，須連續一周無新增疫情，才會解除。

退輔會「安心御老平台」全國上線 助獨老年省1.3萬醫療費

● 整合醫療、長照與社區，納管照護4300名榮民

三酸甘油脂飆高 吃藥還是吃魚油？

「醫師，我這個三酸甘油脂這麼高，需要吃藥嗎？還是吃魚油？」一位50歲太太拿著健康檢查報告來門診，報告上「三酸甘油脂」數字特別高，也就是血液裡的「油」、俗稱「血油」飆到390mg/dL，總膽固醇也偏高，血糖值則在糖尿病的邊緣。

健康你我他／樂觀積極復健 不因病而退縮

我至今仍記得，當年去探望中風的伯父，不確定他是否認得我，只見他蜷縮在床上，兩眼空洞茫然，不停哀號著，像在說話又似哭泣，那一幕怵目驚心，我不忍再看，匆匆告別。

早期攝護腺癌 精準消融預後更佳

台灣攝護腺癌躍居男性癌症發生率第3位，每年約有近萬名男性確診，隨著人口老化及健康檢查普及，早期診斷比率逐年增加。醫師表示，除了傳統根治性手術外，經專業評估後，部分早期、侷限型攝護腺癌患者可選擇無創高強度聚焦超音波（HIFU）治療，透過精準消融腫瘤，在控制癌症的同時，也有助降低尿失禁及性功能受影響的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。