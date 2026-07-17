淨零新局 長庚醫療推進範疇三拚減碳

醫療院所推動永續不再只是關燈、省電，未來真正的減碳戰場將是「供應鏈」。醫療碳排約七成來自供應鏈，也就是「範疇三」排放，長庚醫療財團法人與聯合報健康事業部八日舉辦「綠色新局，鏈動永續」綠色供應鏈交流論壇，逾八十間供應商，近五百人響應。衛福部醫事司長劉越萍表示，未來醫療淨零關鍵，在於攜手藥廠、醫材及物流等供應鏈共同減碳。

針對十項醫療服務 碳足跡盤查

環境部目前要求全台廿三家醫學中心完成範疇一、二碳盤查數據登錄。長庚積極配合，不僅提前完成，並自主進行最難調查的範疇三「碳足跡盤查」，以ISO 14067為基準，發展十項醫療服務碳足跡服務地圖，獲英國標準協會（ＢＳＩ）四大項目碳足跡盤查聲明書，分別為門診服務、一般攝影檢查、住院服務，以及手術服務碳足跡盤查查證，成為國內減碳標竿醫院。

醫療機構為維持廿四小時營運，無論在台灣或全球，都是碳排量最高的「非生產性能源產業」。不過，醫療服務攸關病人安全，減碳不能以犧牲醫療品質為代價。劉越萍表示，目前醫療院所已配合政策，陸續推動院內節能等減碳措施，然而真正的減碳關鍵在於占整體七成的「範疇三」，若無法降低供應鏈碳排，就難以達成醫療淨零目標。

長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦表示，從門診服務碳足跡盤查可以發現，團隊將環境部未強制納入盤查的藥品、專屬檢查及洗縫流程一併納入計算，結果發現原料製造階段碳排占比高達百分之四十五點三，顯示醫院真正的減碳熱點並非院內節能，而在供應鏈。

長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健指出，目前醫療服務碳足跡（ＰＣＲ）雖已建立盤查規範，但與臨床實務仍存在落差，現行超過九成五醫材尚未建立產品碳足跡，多數藥品也沒有公開碳排係數，血液製品更缺乏標準化排放係數，醫院只能自行拆解產品材質，比對國際資料庫推估碳排，耗時耗力。

長庚依臨床實務調整盤查方式，住院服務將住院期間所有藥品及病患餐食納入碳足跡計算；手術服務則將血液製品完整生命周期納入估算，將原本以「每人每小時」為功能單位，改以「每台手術」作為盤查基準，精準反映不同手術的碳排差異，更貼近臨床管理需求。

衛福部偕環境部 九月設永續聯盟

劉越萍表示，衛福部與環境部將於九月成立「醫療永續共創聯盟」，鼓勵醫療院所開始推動「綠色採購」，盼供應商能揭露碳足跡，與醫療院所攜手落實醫療淨零。未來也將積極爭取跨部會補助資源，降低醫療院所推動綠色採購的成本。

環境部資源循環署副署長許智倫表示，隨著「資源循環推動法」上路，同時修正「廢棄物清理法」，未來將結合制度、採購及市場需求，提升綠色產品競爭力，讓供應鏈共同投入永續轉型。

「綠色新局，鏈動永續」綠色供應鏈交流論壇於七月八日舉行，長庚醫療體系主委程文俊（左）向衛福部醫事司長劉越萍（中）介紹長庚減碳相關成果。記者曾原信／攝影

長庚醫療體系主委程文俊指出，長庚目前有近七百至八百家醫藥供應夥伴，多屬中小企業，碳管理能力仍有落差。他期盼透過長庚醫療體系搭建交流平台，協助供應夥伴逐步強化減碳與永續管理能力，攜手醫界、產業與政府共同推動醫療淨零轉型。

聯合報社長游美月表示，醫療永續不能只靠醫院，仍須仰賴供應鏈及各界共同合作，媒體將持續扮演倡議者與串聯者角色，推動健康醫療永續生態圈發展。聯合報健康事業部本次作為協辦單位，透過鼓勵搭乘大眾運輸、提供低碳蔬食、及全面數位化會議資料等措施，共減少約二萬零九十二公斤二氧化碳當量（約廿公噸），展現醫療論壇也能落實低碳辦展。