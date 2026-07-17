聽新聞
0:00 / 0:00

淨零新局 長庚醫療推進範疇三拚減碳

聯合報／ 記者陳雨鑫許凱婷／台北報導
「綠色新局，鏈動永續」綠色供應鏈交流論壇，由聯合報健康事業部策略長洪淑惠（左起）、萬益特醫療用品台灣總監楊博宇、裕利醫藥台灣總裁周志鴻、英國標準協會 (BSI )資深經理沈志男、菲利達生技經理陳俊彰、美時化學製藥台灣總經理李鴻志、長庚行政中心總執行長潘延健、聯合報社長游美月、長庚醫療體系主委程文俊、衛福部醫事司長劉越萍、環境部資源循環署副署長許智倫、長庚行政中心執行長游進邦、英國標準協會（BSI）亞太區營運總監lan Wong、CSRone、致德國際永續顧問執行副總陳建佑、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩共同參與。記者曾原信／攝影
「綠色新局，鏈動永續」綠色供應鏈交流論壇，由聯合報健康事業部策略長洪淑惠（左起）、萬益特醫療用品台灣總監楊博宇、裕利醫藥台灣總裁周志鴻、英國標準協會 (BSI )資深經理沈志男、菲利達生技經理陳俊彰、美時化學製藥台灣總經理李鴻志、長庚行政中心總執行長潘延健、聯合報社長游美月、長庚醫療體系主委程文俊、衛福部醫事司長劉越萍、環境部資源循環署副署長許智倫、長庚行政中心執行長游進邦、英國標準協會（BSI）亞太區營運總監lan Wong、CSRone、致德國際永續顧問執行副總陳建佑、聯合報健康事業部營運長吳貞瑩共同參與。記者曾原信／攝影

醫療院所推動永續不再只是關燈、省電，未來真正的減碳戰場將是「供應鏈」。醫療碳排約七成來自供應鏈，也就是「範疇三」排放，長庚醫療財團法人與聯合報健康事業部八日舉辦「綠色新局，鏈動永續」綠色供應鏈交流論壇，逾八十間供應商，近五百人響應。衛福部醫事司長劉越萍表示，未來醫療淨零關鍵，在於攜手藥廠、醫材及物流等供應鏈共同減碳。

針對十項醫療服務 碳足跡盤查

環境部目前要求全台廿三家醫學中心完成範疇一、二碳盤查數據登錄。長庚積極配合，不僅提前完成，並自主進行最難調查的範疇三「碳足跡盤查」，以ISO 14067為基準，發展十項醫療服務碳足跡服務地圖，獲英國標準協會（ＢＳＩ）四大項目碳足跡盤查聲明書，分別為門診服務、一般攝影檢查、住院服務，以及手術服務碳足跡盤查查證，成為國內減碳標竿醫院。

醫療機構為維持廿四小時營運，無論在台灣或全球，都是碳排量最高的「非生產性能源產業」。不過，醫療服務攸關病人安全，減碳不能以犧牲醫療品質為代價。劉越萍表示，目前醫療院所已配合政策，陸續推動院內節能等減碳措施，然而真正的減碳關鍵在於占整體七成的「範疇三」，若無法降低供應鏈碳排，就難以達成醫療淨零目標。

長庚醫療財團法人行政中心執行長游進邦表示，從門診服務碳足跡盤查可以發現，團隊將環境部未強制納入盤查的藥品、專屬檢查及洗縫流程一併納入計算，結果發現原料製造階段碳排占比高達百分之四十五點三，顯示醫院真正的減碳熱點並非院內節能，而在供應鏈。

長庚醫療財團法人行政中心總執行長潘延健指出，目前醫療服務碳足跡（ＰＣＲ）雖已建立盤查規範，但與臨床實務仍存在落差，現行超過九成五醫材尚未建立產品碳足跡，多數藥品也沒有公開碳排係數，血液製品更缺乏標準化排放係數，醫院只能自行拆解產品材質，比對國際資料庫推估碳排，耗時耗力。

長庚依臨床實務調整盤查方式，住院服務將住院期間所有藥品及病患餐食納入碳足跡計算；手術服務則將血液製品完整生命周期納入估算，將原本以「每人每小時」為功能單位，改以「每台手術」作為盤查基準，精準反映不同手術的碳排差異，更貼近臨床管理需求。

衛福部偕環境部 九月設永續聯盟

劉越萍表示，衛福部與環境部將於九月成立「醫療永續共創聯盟」，鼓勵醫療院所開始推動「綠色採購」，盼供應商能揭露碳足跡，與醫療院所攜手落實醫療淨零。未來也將積極爭取跨部會補助資源，降低醫療院所推動綠色採購的成本。

環境部資源循環署副署長許智倫表示，隨著「資源循環推動法」上路，同時修正「廢棄物清理法」，未來將結合制度、採購及市場需求，提升綠色產品競爭力，讓供應鏈共同投入永續轉型。

「綠色新局，鏈動永續」綠色供應鏈交流論壇於七月八日舉行，長庚醫療體系主委程文俊（左）向衛福部醫事司長劉越萍（中）介紹長庚減碳相關成果。記者曾原信／攝影
「綠色新局，鏈動永續」綠色供應鏈交流論壇於七月八日舉行，長庚醫療體系主委程文俊（左）向衛福部醫事司長劉越萍（中）介紹長庚減碳相關成果。記者曾原信／攝影

長庚醫療體系主委程文俊指出，長庚目前有近七百至八百家醫藥供應夥伴，多屬中小企業，碳管理能力仍有落差。他期盼透過長庚醫療體系搭建交流平台，協助供應夥伴逐步強化減碳與永續管理能力，攜手醫界、產業與政府共同推動醫療淨零轉型。

聯合報社長游美月表示，醫療永續不能只靠醫院，仍須仰賴供應鏈及各界共同合作，媒體將持續扮演倡議者與串聯者角色，推動健康醫療永續生態圈發展。聯合報健康事業部本次作為協辦單位，透過鼓勵搭乘大眾運輸、提供低碳蔬食、及全面數位化會議資料等措施，共減少約二萬零九十二公斤二氧化碳當量（約廿公噸），展現醫療論壇也能落實低碳辦展。

長庚 減碳 碳足跡

延伸閱讀

玉山銀、新光醫院拚韌性醫療

環境部發布碳費補助辦法 每案補助為總經費50%為上限

醫療院所財報出爐 林口長庚9連霸最賺錢醫院

亞洲生技大會登場 資誠攜手台灣生醫鏈結國際資源

相關新聞

血荒！中部血液庫存剩2.2天

受暑假民眾外出旅遊及天候影響，捐血量減少，各地鬧血荒，台中捐血中心血液總庫存到昨天上午僅剩二點二天，各血型都急缺，O型更只剩下一點八天庫存，新竹捐血中心也只剩三天，幾乎各血型都缺，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

海漂豬屍驗出豬瘟 金門豬肉禁運本島一周

台灣非洲豬瘟今年四月才拔針，金門岸際日前又發現一具海漂死亡豬屍，經農業部獸醫研究所檢驗，昨天確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，為防堵疫情擴散，農業部昨公告暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，管制措施暫定實施至七月二十二日，須連續一周無新增疫情，才會解除。

退輔會「安心御老平台」全國上線 助獨老年省1.3萬醫療費

● 整合醫療、長照與社區，納管照護4300名榮民

三酸甘油脂飆高 吃藥還是吃魚油？

「醫師，我這個三酸甘油脂這麼高，需要吃藥嗎？還是吃魚油？」一位50歲太太拿著健康檢查報告來門診，報告上「三酸甘油脂」數字特別高，也就是血液裡的「油」、俗稱「血油」飆到390mg/dL，總膽固醇也偏高，血糖值則在糖尿病的邊緣。

健康你我他／樂觀積極復健 不因病而退縮

我至今仍記得，當年去探望中風的伯父，不確定他是否認得我，只見他蜷縮在床上，兩眼空洞茫然，不停哀號著，像在說話又似哭泣，那一幕怵目驚心，我不忍再看，匆匆告別。

早期攝護腺癌 精準消融預後更佳

台灣攝護腺癌躍居男性癌症發生率第3位，每年約有近萬名男性確診，隨著人口老化及健康檢查普及，早期診斷比率逐年增加。醫師表示，除了傳統根治性手術外，經專業評估後，部分早期、侷限型攝護腺癌患者可選擇無創高強度聚焦超音波（HIFU）治療，透過精準消融腫瘤，在控制癌症的同時，也有助降低尿失禁及性功能受影響的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。