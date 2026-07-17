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台南拚10年去化91萬噸暫置垃圾 小琉球1500噸資收物回運啟動

聯合報／ 記者萬于甄潘奕言／連線報導
台南城西垃圾焚化廠更新爐開始試燒，目前暫置垃圾量約九十一點五萬公噸，預估八至十年逐步消化完畢。記者萬于甄／攝影
台南城西垃圾焚化廠更新爐開始試燒，目前暫置垃圾量約九十一點五萬公噸，預估八至十年逐步消化完畢。記者萬于甄／攝影

台南安南區城西垃圾掩埋場去年三月至今年二月五度起火，消防人員疲於奔波，附近居民忍受惡臭，為補足垃圾處理缺口，環保局推動掩埋場西側的城西垃圾焚化廠更新爐BOT案，二月點火試運轉，預計年底營運。

環保局指出，台南目前每天垃圾產生量約達一千八百公噸，目前城西、永康兩座焚化廠每日僅約可處理一三五○公噸，在城西焚化廠更新爐完工後，搭配舊爐接續營運及永康焚化爐，全市三座焚化爐合計每年可處理約七十六萬公噸垃圾。

環保局表示，城西焚化廠更新爐採全國首創「垃圾前處理分選設備」，未來三座焚化爐同時運轉，每年處理垃圾量餘裕還有約十點三萬公噸，而目前全市暫置垃圾約九十一點五萬公噸，預估需八至十年逐步消化完畢。

環保局長許仁澤說，城西掩埋場主要掩埋一般生活垃圾，事業廢棄物均直接送往焚化廠處理，現隨著焚化廠更新爐開始試燒，垃圾量將不再持續增加，市府也將優先去化裸露垃圾及堆置物，依環境部要求逐步降低裸露面積，加速改善現場環境。

另外，屏東縣小琉球的資源回收物回運作業歷經十五次流標，已累積一千五百公噸，堆積成山、臭味撲鼻，經縣府強力介入，本月七日由金山環保公司以一千一百萬元得標，昨啟動作業，屏東環保局長顏幸苑、政風、警察人員等分別進駐琉球鄉廢棄物堆置場、大福及鹽埔漁港，全程監督裝載、運輸及卸運作業，昨回運約卅公噸，預計三至六個月可全數運回本島。

台南 焚化爐 垃圾 小琉球 廢棄物

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