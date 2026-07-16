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花蓮萬里溪堰塞湖將溢流 萬榮、鳳林17日部分停班課
花蓮萬里溪堰塞湖水位距壩頂只剩64公分，預估17日傍晚達到警戒水位，可能溢流。縣府晚間宣布，警戒範圍內的萬榮鄉萬榮村，以及鳳林鎮森榮等5個里的保全戶，因防災需求17日停止上班上課。
萬里溪堰塞湖今天下午3時提升為紅色警戒，花蓮縣災害應變中心同步提升為一級開設。指揮官、縣長徐榛蔚晚間出席中央災害應變中心視訊會議，要求相關單位督導協助萬榮、鳳林兩公所落實疏散撤離計畫，也請警察、消防人員加強巡查，確保警戒區全面淨空。
林業及自然保育署花蓮分署最新監測數據，堰塞湖蓄水量約500萬噸，已達蓄水容量98%，距離溢流警戒水位僅剩64公分，預估明天下午5時會達到警戒水位高程，有溢流可能。
縣府宣布，因應紅色警戒防災需求，萬榮鄉萬榮村明（17）日停止上班上課；鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里及大榮里等警戒範圍的保全戶同步停班課，若保全戶有證明需要，可至公所請求取得證明。
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