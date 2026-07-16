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探索星號遊客抗議下船前1小時取消那霸靠港 麗星郵輪回應了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
探索星號下船前1小時取消那霸靠港遊客抗議，麗星郵輪回應了。記者游明煌／翻攝
探索星號下船前1小時取消那霸靠港遊客抗議，麗星郵輪回應了。記者游明煌／翻攝

麗星郵輪旗下「探索星號」6天5夜的鹿兒島、熊本、那霸郵輪之旅，今天突然在前一小時取消停靠那霸港，引發大批遊客不滿，聚集高呼抗議事件，並質疑未申請靠港，登島行程變公海巡遊。麗星郵輪副總裁徐牧柔說，因天候和一些不可預見突發技術性因素，謠傳未申請靠泊絕非事實。

探索星號遊客指出，他們是參加7月12日從基隆出發，6天5夜的鹿兒島、熊本、那霸郵輪之旅，7月16日行程是靠那霸，但在下船前一小時卻突然廣播取消改成公海巡遊，讓大家無法接受，聚集櫃台抗議。

根據探索星號發出的通知，寫明因為天候影響及不可預見之技術因素，經綜合評估航行安全及遊客舒適度，今天取消停靠那霸行程，調整為海上巡遊，郵輪仍將在17日依原計畫抵達基隆。

郵輪說，為因航程調整造成的不便，深表歉意，船上活動及免費餐廳菜單將同步升級。並以郵輪消費金形式退還每位新台幣650元的那霸街港務費，已付款預訂的旅客每位另有1600郵輪消費金。

徐牧柔說，因天候和一些不可預見突發技術性因素，船長和公司綜合評估，決定取消靠港那霸，主要是為了安全土返回基隆；謠傳未申請靠泊絕非事實，所有的靠港計畫都要提前確認，這是非常嚴肅的問題，一切都是合法合規，因為臨時取消造成大家不滿，可以理解。這次有優於一般航程變更的補償措施，包括1600郵輪消費金，及退還650元港務費的郵輪消費金。

郵輪

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