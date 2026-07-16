金門海漂豬驗出非洲豬瘟 海巡署全面查船、貨櫃與包裹

金門縣金湖鎮新頭岸際日前發現一具漂流豬屍，經採樣檢驗，今天確認非洲豬瘟病毒核酸呈陽性。農業部宣布，從今天起至7月22日，金門地區的豬肉及豬肉加工產品，暫停輸往台灣本島及其他離島；海巡署將全面加強岸際巡查、船舶安檢及貨物查驗。

海巡署晚間表示，金馬澎分署人員14日巡邏時，在新頭岸際發現漂流豬屍，隨即封鎖現場，並通知金門縣動植物防疫所及防檢署金門檢疫站到場採樣。豬屍之後完成焚燒及掩埋，今天接獲通知，檢驗結果為非洲豬瘟陽性。

因應疫情風險，海巡署已啟動防疫應變機制，加強金門各岸際巡查，進港漁船也全面接受安全檢查。海巡並透過雷達及海上巡邏，掌握周邊可疑船舶，防範走私豬隻或肉製品入境。

針對從料羅商港運回台灣的冷藏貨櫃、郵寄包裹等，海巡署也將提高查驗密度，利用偵搜犬及X光儀器檢查，攔阻未經核准或未通過風險評估的肉製品輸台。

海巡署指出，後續將持續配合農業部、防檢署及金門縣政府，監測金門養豬場狀況，並執行豬肉及加工品移動管制。民眾若在岸邊發現漂流豬屍，可撥打118通報。