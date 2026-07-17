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三酸甘油脂飆高 吃藥還是吃魚油？

聯合報／ 呂侑穎／台安醫院心臟內科醫師
三酸甘油脂偏高，建議可先從調整飲食生活習慣開始，不一定要吃魚油。圖／123RF
三酸甘油脂偏高，建議可先從調整飲食生活習慣開始，不一定要吃魚油。圖／123RF

「醫師，我這個三酸甘油脂這麼高，需要吃藥嗎？還是吃魚油？」一位50歲太太拿著健康檢查報告來門診，報告上「三酸甘油脂」數字特別高，也就是血液裡的「油」、俗稱「血油」飆到390mg/dL，總膽固醇也偏高，血糖值則在糖尿病的邊緣。

血液裡的三酸甘油脂，150到200mg/dL算邊緣偏高，200到500mg/dL是偏高，超過500mg/dL才比較危險、可能傷到胰臟。

這位太太390mg/dL雖然不低，但還沒到最緊張程度，真正要注意的是血糖，已經在「快變糖尿病」的邊緣。這代表血油會高，其實是身體在提醒：代謝開始出狀況了，整個生活習慣應該調整的訊號。

建議先從調整生活開始。改變生活習慣才是最有效、也最省錢的一帖藥。首要少碰讓血油變高的三大凶手：精緻澱粉（白飯、麵包、甜點）、含糖飲料以及酒精，更要降低體重、增加運動量，3個月後再空腹抽血檢查，通常數值會降2、3成。但如果血油特別高、超過500mg/dL，或是生活怎麼改都降不下來的人，真的就要吃專門降血油的藥。

可以吃魚油嗎？魚油分好幾種：處方魚油、市售魚油、吃魚。醫院開的「處方魚油」濃度很高，一天要吃1到2公克，研究證實對某些「有心臟病又在吃藥」的高風險病人有幫助；藥局、賣場買的一般魚油，濃度較低、品質參差不齊，想靠它降血油，往往1天要吞一大把才夠；直接吃魚是很好的習慣，但要降低指數，力道可能還是不夠。

如果想買魚油，別只看瓶子上寫「1000毫克魚油」，要看裡面真正有效的成分（Omega-3或EPA和DHA）有多少，一顆寫1000毫克的魚油，可能只有300毫克是有用的。想真的降血油，得吃到1000到2000毫克，此時吃處方藥反而更準、更划算。如果在吃抗凝血藥者，一定要先問過醫師，以免增加出血風險。

心臟病 酒精

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