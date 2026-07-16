高雄登革熱新增兩例境外移入均住大寮 該區病媒蚊指數上升

高雄市衛生局今天宣布新增兩例登革熱境外移入個案，均居住在大寮區，一名新住民、一名學生，兩人皆是從東南亞探親返台後身體不適。全市7例本土、11例境外移入，共計18例登革熱確診個案。

衛生局說明，今天新增的境外移入確診個案分別為第10例27歲越南籍新住民，以及第11例21歲柬埔寨籍學生，兩人發病前皆有返鄉探親，返台後出現發燒、肌肉痠痛及關節痛等症狀就醫，因NS1快篩陽性，經PCR檢驗陽性確診。

衛生局表示，防疫團隊前往柬埔寨籍學生所就讀的學校檢查孳生源，於水井、鐵桶、花器及臉盆等處發現4件陽性容器。此外，依據全市疫情監測數據，大寮區近期第27周病媒蚊監測平均陽性率已達10%，相較第26周呈現上升趨勢，加上適逢降雨，社區傳播風險不容忽視。

衛生局統計發現，今年全市累計境外移入共11例，其中外籍學生占3例，呼籲各級學校若有外籍學生應落實暑假校園環境孳生源檢查。另外市府有推出暑期決戰境外獎勵專案，出國前至轄區衛生所或學校領取免費防蚊液，東南亞返台主動採檢快篩，可獲500元禮券。