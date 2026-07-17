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退輔會「安心御老平台」全國上線 助獨老年省1.3萬醫療費

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
平台啟動典禮邀請高齡長者登台表演「活躍老化健康活力秀」，活潑動感的演出展現不老活力。記者張文玠／攝影
平台啟動典禮邀請高齡長者登台表演「活躍老化健康活力秀」，活潑動感的演出展現不老活力。記者張文玠／攝影

退輔會昨正式將「安心御老平台」推展至全國，納管近4300名獨居、高風險的榮民。長者一旦發生疾病、跌倒或其他意外，可由社政、衛政及地方照護人員透過平台即時通報，讓退輔會第一時間掌握健康狀況；出院後也能串聯復健、長照及社區資源，讓照護不中斷。賴清德總統致詞表示，未來希望平台能與地方政府整合，不僅服務榮民，也讓所有長者都能透過同一套系統獲得完善照顧。

規畫設計「安心御老平台」的關渡醫院院長陳亮恭表示，平台最初構想是希望將在宅醫療、居家訪視等原本分散於LINE群組的資訊整合成單一平台，讓長者出院後能快速銜接醫療與照護資源。因此，退輔會於2024年攜手陽明交通大學、高雄市衛生局及三所榮總高齡醫學團隊成立「安心御老隊」，推出「御曲同工全人整合照護溝通協作平台」，並於總統盃黑客松獲得「卓越團隊獎」。

總統表示，頒發卓越團隊獎時，曾告訴退輔會主委嚴德發，平台不能只是拿來得獎，更要真正落實在榮民照護，如今2年內便完成建置，且功能比當初更加完整。

平台隨時掌握長者健康

陳亮恭指出，平台可依長者功能及健康風險進行評估，依照生活自理能力安排不同頻率的關懷訪視，並整合居家血壓、心跳、呼吸及血氧等生理數據，即時提供醫師及個案管理師掌握健康狀況，必要時可安排視訊診療、調整用藥、轉診及綠色就醫通道。此外，系統也具備即時翻譯功能，即使照顧者為外籍看護，也能與醫療團隊順利溝通。

今年99歲、有「饅頭爺爺」之稱的獨居榮民王相，就是平台介入照護的代表案例。王相年輕時從軍，退伍後參與橫貫公路開拓工程，晚年在台北萬華製作手工饅頭，經常多送一顆饅頭給學生。今年2月因車禍骨折，因獨居且沒有家屬照顧，醫療團隊立即透過平台啟動跨單位轉介。

99歲「饅頭爺爺」王相(前中)車禍骨折，平台助跨單位接力照護。圖／退輔會提供
99歲「饅頭爺爺」王相(前中)車禍骨折，平台助跨單位接力照護。圖／退輔會提供

起初，王相手術後堅持返家，但團隊先安排急性後期照護，再轉至護理之家復健，之後入住榮民之家，逐步降低照護強度。從醫院、里長、台北市獨居老人關懷系統，到榮民服務及醫療團隊，都能透過平台共享資訊、共同擬定照護計畫。經約5個月復健，目前王相已可自行起身、行走及用餐，下一步將協助他重返社區生活。

「安心御老平台」去年率先於高雄試辦。陳亮恭表示，將導入平台的高雄市與未導入的台中市比較，經半年追蹤及健保資料分析後發現，使用平台的長者平均門診就醫次數減少約14%，急性病床住院率下降約11%，每名長者每年平均可減少約1萬3000元醫療支出。

找出未納社福體系獨老

目前衛福部正推動全國獨居老人普查，希望找出未納入既有社福體系的長者。陳亮恭說，退輔會多年來透過服務專員、志工及榮民醫療體系，已在社區建立完整照護網絡，安心御老平台累積的數位整合經驗，可作為中央未來建置獨居長者照護系統的重要參考。

陳亮恭表示，普查只是找出「人在哪裡」，更重要的是後續應該如何持續更新資料、評估風險並提供服務。未來若能將安心御老平台與獨居老人普查資料整合，長者一旦出現生理數據異常、失聯、跌倒等風險，系統即可同步通知醫療、社政、民政及地方照護人員，建立跨單位即時照護機制，讓長者能在第一時間獲得協助。

總統賴清德出席「115年榮民照護數位轉型元年啟動典禮」。記者張文玠／攝影
總統賴清德出席「115年榮民照護數位轉型元年啟動典禮」。記者張文玠／攝影
關渡醫院院長陳亮恭規畫設計「安心御老平台」。記者陳雨鑫／攝影
關渡醫院院長陳亮恭規畫設計「安心御老平台」。記者陳雨鑫／攝影

長照 退輔會 高雄

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