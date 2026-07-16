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巴威颱風造成農損近7500萬 柿子受災最嚴重
農糧署今傍晚彙整最新各直轄市、縣市政府查報資料統計，截至今傍晚17時止，受巴威颱風造成的農業產物及民間設施估計損失計7474萬元，其中以新竹縣損失1971萬元、苗栗縣損失1604萬元、屏東縣損失1035萬元，以及南投縣損失638萬元較為嚴重，主要受災作物以柿子最為嚴重。
據農糧署統計指出，農產估計損失金額6573萬元，農作物被害面積783公頃，被害程度23％，換算無收穫面積182公頃，受損作物主要為柿子，被害面積95公頃，損害程度33％，換算無收穫面積32公頃，損失金額2016萬元，其次為香蕉、桃、苦瓜及一期水稻等。
農田流失及埋沒估計損失金額515萬元，主因農田流失3.8公頃，農田埋沒1.7公頃；農業設施部分，估計損失金額387萬元，主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損。
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