巴威颱風造成農損近7500萬 柿子受災最嚴重

中央氣象署下午17:50針對全台17縣市發布豪雨及大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日南投縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、大台北、南投、嘉義地區及桃園以南、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

2026-07-16 17:59