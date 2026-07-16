金門又見海漂豬非洲豬瘟陽性 應變中心：今年首例

非洲豬瘟中央災害應變中心今日表示，農業部動植物防疫檢疫署於7月14日下午接獲海巡署通報，金門縣金湖鎮新頭沙灘發現1頭海漂豬隻屍體，檢測結果確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。

應變中心指出，本次海漂豬事件可能與近日氣候條件高度相關，受日前巴威颱風外圍環流及海流影響，金門地理位置鄰近中國大陸福建省、廈門市及九龍江等主要出海口，研判豬隻屍體可能隨強風及海流漂抵金門岸際。金門縣防疫所已針對與該豬隻接觸的人員、車輛及器械完成全面消毒，防檢署亦持續與海巡署密切合作加強岸際巡查。

應變中心表示，自2018年起迄今，國內海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性案例累計21例，2025年發生2例，本案例為2026年首例。為因應本次海漂豬檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，金門縣防疫所依標準程序將發現地點半徑10公里內共25場養豬場列為管制健康訪視對象，於今日已完成所有豬場健康訪視工作，確認全部豬隻健康均良好。

另依「動物傳染病防治條例」規定，農業部原已公告禁止金門活豬輸往台灣本島及其他離島，為強化風險控管，今日再公告擴大暫停金門地區豬肉及其加工產品輸往台灣本島及其他離島，至少須連續1周無疫情發生，才得解除相關管制措施。