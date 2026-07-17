早期攝護腺癌 精準消融預後更佳

台灣攝護腺癌躍居男性癌症發生率第3位，每年約有近萬名男性確診，隨著人口老化及健康檢查普及，早期診斷比率逐年增加。醫師表示，除了傳統根治性手術外，經專業評估後，部分早期、侷限型攝護腺癌患者可選擇無創高強度聚焦超音波（HIFU）治療，透過精準消融腫瘤，在控制癌症的同時，也有助降低尿失禁及性功能受影響的風險。

70歲郭先生2019年因血尿確診攝護腺肥大，接受攝護腺剜除手術後，每年定期追蹤攝護腺特異抗原（PSA）。今年發現PSA值在短時間內由1ng/mL以下升至2.1ng/mL，進一步接受切片檢查後確診早期攝護腺癌。

三軍總醫院泌尿外科主任曹智惟表示，考量患者曾接受攝護腺手術，再次進行傳統手術恐增加併發症風險，經醫病共享決策後，選擇以HIFU進行局部消融治療。利用超音波能量將病灶局部加熱至約85至90℃，使癌細胞凝固壞死，同時盡量保留周圍正常組織，手術約1小時即可完成，多數患者隔天即可返家。目前郭先生PSA已降至1ng/mL以下，生活恢復正常。

曹智惟說，由於早期攝護腺癌多無明顯症狀，若出現頻尿、夜尿增加、尿流變細、無法排空等情況，應就醫檢查診斷。建議50歲以上男性及具有家族病史等高風險族群，定期接受PSA檢查及追蹤，及早發現、及早治療，以爭取更多治療選擇與良好預後。