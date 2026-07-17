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健康你我他／樂觀積極復健 不因病而退縮

聯合報／ 文／李月治（北市士林）
鄰居大哥中風5年，每天早晚拄著拐杖在公園運動，積極復健，氣色紅潤。圖／李月治提供
鄰居大哥中風5年，每天早晚拄著拐杖在公園運動，積極復健，氣色紅潤。圖／李月治提供

我至今仍記得，當年去探望中風的伯父，不確定他是否認得我，只見他蜷縮在床上，兩眼空洞茫然，不停哀號著，像在說話又似哭泣，那一幕怵目驚心，我不忍再看，匆匆告別。

聽伯母說，伯父偏愛高油脂飲食，尤其喜歡滷豬腳，加上高血壓沒控制好而導致中風。原本人高馬大的伯父倒下後，整個人灰心喪志，逐漸失去求生意志。伯母在漫漫長夜的照料中，在把屎把尿的日常裡頗有怨言，伯父更失去活下去的動力，一年後便撒手人寰。

有時我會不無遺憾地想，如果伯父飲食自律些，慢性病控制得好些，如果中風後把握黃金時間復健，並得到更多支持和照顧，或許可以多活幾年。

反觀鄰居大哥，他因家族遺傳性高血壓導致中風。雖然只剩一手一腳可以使喚，但他樂觀積極，每天早晚拄著拐杖到公園運動，步伐緩慢卻堅定，一圈又一圈不停地來回走著。

當垃圾車音樂響起，他必定騎著身障三輪車，拎著垃圾來倒，微笑和鄰居點頭致意。鄰居大哥從不把自己困在家裡，積極復健，維持社交，哪怕說話口齒不清，他也要練習。強大的求生意志，且積極配合醫生治療，讓他不用臥床，也不必仰賴輪椅。

鄰居大哥中風至今5年，每次看到他拄著助行器在公園運動，氣色依然紅潤，我會由衷祝福他，也提醒自己感恩當下，珍惜健康。

慢性病 高血壓 中風

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