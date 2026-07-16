金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟病毒 豬肉7天禁運台灣本島

金門新頭岸際在日前發現一具海漂死亡豬屍，經農業部獸醫研究所檢驗，今天確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，為防堵疫情擴散，農業部今天起公告，暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，管制措施暫定實施至7月22日，須連續一周無新增疫情，才會解除。

海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊在前（14）日下午3時於金湖鎮新頭岸際發現一具約70公斤死亡豬屍，金門縣動植物防疫所隨即派員採樣、消毒，並就地焚化掩埋，同時完成周邊環境消毒，檢體昨日送交農業部獸醫研究所，今天經聚合酶鏈反應（PCR）檢測，確認非洲豬瘟病毒核酸陽性。

金門縣政府產業發展處表示，接獲通報後，已立即由轄區獸醫師完成案發地點周邊半徑10公里內25戶養豬場、共5033頭豬隻健康訪視，目前所有豬隻均無異常，未發現疑似疫情。

中央災害應變中心分析，這起海漂豬事件與近期巴威颱風外圍環流及海流變化高度相關，金門鄰近中國大陸福建、廈門及九龍江等主要出海口，研判死亡豬隻可能隨強風及海流漂抵金門岸際。防疫單位已針對接觸人員、車輛及器械完成全面消毒，並持續與海巡署加強岸際巡查。

產業發展處指出，依《動物傳染病防治條例》，金門活豬原本即禁止輸往台灣本島及其他離島。此次為進一步降低風險，農業部再公告，自7月16日起至7月22日，擴大暫停金門豬肉及豬肉加工產品外運。

不過，經農業部完成口蹄疫風險評估、符合規範的偶蹄類加工產品，仍可正常輸往台灣本島及其他離島，包括牛（豬）肉乾、肉鬆貢糖、肉餡燒餅、牛肉調理包、牛肉丸、冷凍熟牛肉及冷凍熟羊肉等，共計51家次產品類別業者維持正常出貨，不受此次管制影響。

縣府呼籲養豬業者持續落實生物安全措施，包括人員及車輛進出管制、場區消毒、更換場內專用衣鞋，並禁止以廚餘養豬，避免不同畜牧場交叉接觸，降低病毒傳播風險。

中央應變中心指出，亞洲非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，政府將持續透過跨部會合作，加強邊境檢疫及國內監測，也提醒民眾出國切勿違規攜帶豬肉及其他動植物產品返台，以共同守護國內養豬產業及防疫安全。

金門縣政府產業發展處在接獲通報後，已立即由轄區獸醫師完成案發地點周邊半徑10公里內25戶養豬場、共5033頭豬隻健康訪視，目前所有豬隻均無異常，未發現疑似疫情。圖／金門縣政府提供