快訊

基隆綁標行賄弊案檢聲押議員曾紀嚴等5人 裁定全收押禁見

南北7縣市大雷雨炸1小時！ 防閃電落雷

人事大變動！84歲陳祖培回鍋任國泰世華銀董事 劉上旗接國泰投信總經理

聽新聞
0:00 / 0:00

金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟病毒 豬肉7天禁運台灣本島

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金馬澎分署第九岸巡隊在14日下午3時於金湖鎮新頭岸際發現一具死亡豬屍，金門縣動植物防疫所隨即派員採樣、消毒，並就地焚化掩埋。圖／金門縣政府提供
金馬澎分署第九岸巡隊在14日下午3時於金湖鎮新頭岸際發現一具死亡豬屍，金門縣動植物防疫所隨即派員採樣、消毒，並就地焚化掩埋。圖／金門縣政府提供

金門新頭岸際在日前發現一具海漂死亡豬屍，經農業部獸醫研究所檢驗，今天確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，為防堵疫情擴散，農業部今天起公告，暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，管制措施暫定實施至7月22日，須連續一周無新增疫情，才會解除。

海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊在前（14）日下午3時於金湖鎮新頭岸際發現一具約70公斤死亡豬屍，金門縣動植物防疫所隨即派員採樣、消毒，並就地焚化掩埋，同時完成周邊環境消毒，檢體昨日送交農業部獸醫研究所，今天經聚合酶鏈反應（PCR）檢測，確認非洲豬瘟病毒核酸陽性。

金門縣政府產業發展處表示，接獲通報後，已立即由轄區獸醫師完成案發地點周邊半徑10公里內25戶養豬場、共5033頭豬隻健康訪視，目前所有豬隻均無異常，未發現疑似疫情。

中央災害應變中心分析，這起海漂豬事件與近期巴威颱風外圍環流及海流變化高度相關，金門鄰近中國大陸福建、廈門及九龍江等主要出海口，研判死亡豬隻可能隨強風及海流漂抵金門岸際。防疫單位已針對接觸人員、車輛及器械完成全面消毒，並持續與海巡署加強岸際巡查。

產業發展處指出，依《動物傳染病防治條例》，金門活豬原本即禁止輸往台灣本島及其他離島。此次為進一步降低風險，農業部再公告，自7月16日起至7月22日，擴大暫停金門豬肉及豬肉加工產品外運。

不過，經農業部完成口蹄疫風險評估、符合規範的偶蹄類加工產品，仍可正常輸往台灣本島及其他離島，包括牛（豬）肉乾、肉鬆貢糖、肉餡燒餅、牛肉調理包、牛肉丸、冷凍熟牛肉及冷凍熟羊肉等，共計51家次產品類別業者維持正常出貨，不受此次管制影響。

縣府呼籲養豬業者持續落實生物安全措施，包括人員及車輛進出管制、場區消毒、更換場內專用衣鞋，並禁止以廚餘養豬，避免不同畜牧場交叉接觸，降低病毒傳播風險。

中央應變中心指出，亞洲非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，政府將持續透過跨部會合作，加強邊境檢疫及國內監測，也提醒民眾出國切勿違規攜帶豬肉及其他動植物產品返台，以共同守護國內養豬產業及防疫安全。

金門縣政府產業發展處在接獲通報後，已立即由轄區獸醫師完成案發地點周邊半徑10公里內25戶養豬場、共5033頭豬隻健康訪視，目前所有豬隻均無異常，未發現疑似疫情。圖／金門縣政府提供
金門縣政府產業發展處在接獲通報後，已立即由轄區獸醫師完成案發地點周邊半徑10公里內25戶養豬場、共5033頭豬隻健康訪視，目前所有豬隻均無異常，未發現疑似疫情。圖／金門縣政府提供

金馬澎分署第九岸巡隊在14日下午3時於金湖鎮新頭岸際發現一具死亡豬屍，金門縣動植物防疫所隨即派員採樣、消毒，並就地焚化掩埋。圖／金門縣政府提供
金馬澎分署第九岸巡隊在14日下午3時於金湖鎮新頭岸際發現一具死亡豬屍，金門縣動植物防疫所隨即派員採樣、消毒，並就地焚化掩埋。圖／金門縣政府提供

金門 非洲豬瘟

延伸閱讀

農業部預告事業、團膳廚餘納動物性循環原料 經飼料化可餵豬

團膳、事業廚餘擬開放養豬 業者憂設廠趕不上

狂犬病疫情未解 農業部延長19處森林育樂場域禁帶哺乳寵物入園

小三通走私保育動物！金檢祭重手偵辦 保育龜闖關男5萬元交保

相關新聞

金門海漂豬屍驗出非洲豬瘟病毒 豬肉7天禁運台灣本島

金門新頭岸際在日前發現一具海漂死亡豬屍，經農業部獸醫研究所檢驗，今天確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性，為防堵疫情擴散，農業部今天起公告，暫停金門地區豬肉及豬肉加工產品輸往台灣本島及其他離島，管制措施暫定實施至7月22日，須連續一周無新增疫情，才會解除。

下班帶傘！雨區往北擴大 17縣市豪大雨特報

中央氣象署下午17:50針對全台17縣市發布豪雨及大雨特報，指出午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(16)日南投縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、大台北、南投、嘉義地區及桃園以南、東半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

花蓮萬里溪堰塞湖紅色警戒發布 萬榮鄉萬榮村停班停課

花蓮萬里溪堰塞湖水位逼近溢流口，預計明天就會溢流，今天下午3時發布紅色警戒，縣府宣布，警戒區內的萬榮鄉萬榮村下午3時起停止上班上課。

距溢流口只差1公尺 花蓮萬里溪堰塞湖下午發紅色警戒

花蓮縣萬里溪堰塞湖截至今天上午9時，庫容量達96.76%，距溢流警戒水位只剩1公尺，但入流量趨緩，林保署花蓮分署預估可能溢流時間延至明天下午2時。下游兩鄉鎮公所已完成撤離213人，預計下午3時發布紅色警戒後，鳳林至光復間鐵路將降速行駛，台9線萬里溪橋封橋但留設內側車道供通行，溢流後立即全面封橋。

九旬翁經常晨游仍老化心跳慢 裝置新式無導線心臟節律器救命

九旬翁幾乎每天晨泳保健，近日卻常頭暈，到醫院檢查發現心跳每分鐘30多下，醫師建議裝置心臟節律器，他認為游泳裸露上半身，裝節律器凸出體表看起來「怪怪的」，醫病討論後改裝無導線心臟節律器「藏」在心臟下方，外表看不見，好用又美觀。

萬里溪堰塞湖快爆了 台鐵凌晨啟動預防性停駛

萬里溪堰塞湖撐過巴威颱風雨彈，恐在明天凌晨溢流。林保署已經發布紅色警戒，台鐵也宣布，預計今晚末班車通過後，啟動預防性停駛及新萬里溪橋封橋機制，屆時鳳林=光復間停駛，東部幹線將會中斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。