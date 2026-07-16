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九旬翁經常晨游仍老化心跳慢 裝置新式無導線心臟節律器救命

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
患者裝置無導線心臟節律器，小如膠囊，圖／衛福部彰化醫院提供
患者裝置無導線心臟節律器，小如膠囊，圖／衛福部彰化醫院提供

九旬翁幾乎每天晨泳保健，近日卻常頭暈，到醫院檢查發現心跳每分鐘30多下，醫師建議裝置心臟節律器，他認為游泳裸露上半身，裝節律器凸出體表看起來「怪怪的」，醫病討論後改裝無導線心臟節律器「藏」在心臟下方，外表看不見，好用又美觀。

通常與心臟傳導系統老化或異常有關，當無法用藥物控制，可用心臟節律器治療，衛福部彰化醫院最近接連為兩名年長病人裝置無導線心臟節律器。

心導管室主任王彥翔今表示，九旬陳姓男子心臟退化到每分鐘心跳低於40下，因有晨泳習慣，不願安裝傳統心臟節律器在胸口「凸」出一塊異物，成為泳池關切「焦點」，自費裝設新型節律器。

彰化醫院心臟科醫師李學林說，另一名病人是75歲賴姓患者，過去半年經常頭暈甚至昏倒，近日又頭暈跌倒被家人送醫，確診心臟功能退化的完全性房室傳導阻滯，每分鐘心跳低於30下，醫師先放置暫時性的心臟節律器解危。

賴姓患者有乳癌病史，右鎖骨因化療裝有人工血管，傳統的心臟節律器無法裝在右胸，若放在左胸，萬一乳癌復發將會影響潛在的放射線治療，因此她沒合適的血管通路可放置傳統節律器導線，接受李學林建議裝置新型無導線心臟節律器，獲協助申請健保全額支應。

彰化醫院心導管室主任王彥翔今表示，傳統心臟節律器有電極導線、電池，經由靜脈將導線放在心臟內部，並製作皮下口袋把長、寬約5公分電池放置胸前皮下，外觀上呈現凸出口袋狀，活動度較受阻，少數人有傷口出血和感染問題。

李學林說，新型的無導線心臟節律器將電極導線、節律產生器融合在一個膠囊狀的裝置，體積不到傳統的十分之一，從鼠蹊部進入、手術風險低且無傷口出血問題，符合特定醫療條件的病人可以申請健保給付，賴姓患者手術後高興地說「心臟回到年輕時候『有力』砰砰跳。」

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