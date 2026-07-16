萬里溪堰塞湖快爆了 台鐵凌晨啟動預防性停駛

萬里溪堰塞湖撐過巴威颱風雨彈，恐在明天凌晨溢流。林保署已經發布紅色警戒，台鐵也宣布，預計今晚末班車通過後，啟動預防性停駛及新萬里溪橋封橋機制，屆時鳳林=光復間停駛，東部幹線將會中斷。

林保署下午3時針對萬里溪堰塞湖發佈紅色警戒，啟動強制疏散撤離，預計最快將明天凌晨2時，堰塞湖就會溢流。

台鐵表示，第一時間已花蓮工務單位啟動現場監視，並申請慢行作業。此外，視溢流風險發展，目前預計於溢流前2小時，也就是今天末班車通過後，於23時30分起採取預防性停駛，及新萬里溪橋封橋作業，確保列車運行安全。

台鐵指出，林保署如發現水位異常下降或已發生溢流時，將由花蓮分署即時通報。預估第一波洪流約於溢流後1小時抵達鐵路橋「新萬里溪橋」。

台鐵說，新萬里溪橋封橋後，南下對號列車行駛到花蓮站後便會折返，表定於壽豐站折返之班次則維持原行車計畫。北上對號列車行駛至光復站或瑞穗站將視路線容量機動調整鄰近折返站。

台鐵表示，光復=新左營間行經南迴線班次，將視疏運狀況機動加開對號列車。花蓮=鳳林間，加開區間車辦理接駁。但鳳林=光復間因鐵路橋封橋停駛，而因公路亦同時封橋，將不辦理公路接駁。

台鐵強調，今天晚間8時將成立東區應變分組，並於晚間10時成立公司一級應變小組，採取緊急應變處理措施。