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工程師返鄉養蜂 陳冠樺研發智慧蜂車獲百大青農

中央社／ 新北16日電

新北市青農陳冠樺研發「智慧蜂車」，以智慧感測掌握蜂群狀況，並降低養蜂勞力需求。他以科技升級產業，推動食農教育，融合傳統農業成果，獲選農業部115年度第8屆百大青農。

農業部6月底公告第8屆百大青農輔導名單，陳冠樺入選為百大青農，針對優秀青年農民將進行專案輔導，提供土地、資金與技術等資源。輔導期間為今年7月1日至民國117年6月30日止。

新北市政府農業局今天表示，經營蜂蜜專賣店的陳冠樺，原為科技業工程師，生長於養蜂家庭，為照顧家人返鄉接手養蜂事業；他並持續進修攻讀生物科技研究所，堅持友善養蜂，減少使用藥物以提升蜂蜜品質。

陳冠樺表示，因蜂農時常需要追逐花季，每次移動蜂箱需要大量的勞力，為因應氣候變遷帶來的挑戰，他運用工程背景打造智慧蜂車，提升養蜂管理效率，並以智慧管理蜂場，降低人力需求。

農業局回應中央社記者詢問表示，「智慧蜂車」是將蜂箱安裝於車輛，類似拖車；配合感測系統隨時掌握蜂群狀況，若花況不佳在半小時內快速移動蜂車，提高採蜜效率。

農業局表示，陳冠樺生產的蜂蜜多次獲得全國蜂蜜評鑑頭等獎，也開發風味更多元的熟成蜜、結合三峽區桶柑的水果蜂蜜，及蜂蜜洗碗精等多元產品，提高農產品附加價值。

除投入生產，陳冠樺也推廣食農教育，農業局說，他辦理養蜂人體驗、蜂蠟護唇膏DIY及蜂蜜檸檬製作等課程，讓民眾認識蜜蜂生態與養蜂產業，拉近消費者與在地農業的距離。

農業部 青農 蜂蜜

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