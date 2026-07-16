萬里溪堰塞湖最快明溢流 公路局2階段預警性封橋「這時段全面禁行」

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量超過95%，差1公尺蓄滿，預計明凌晨2時達到警戒水位高程，交通部公路局表示，今下午3時已發布里溪堰塞湖紅色警戒，並完成萬里溪橋南北二端實施預警性封橋，預計今晚10時至明早8時進行「預警性全面封橋」，並視堰塞湖溢流或水位明顯上漲滾動調整。

公路局說明，依萬里溪堰塞湖中央防災應變中心第三次情資研判會議結論，並配合林保署於今下午3時發布萬里溪堰塞湖紅色警戒，公路局東區養護工程分局及花蓮工務段已完成於萬里溪橋南北二端實施預警性封橋。

公路局指出，封橋初期將採南、北向車道各留設一內側車道提供一般車輛通行（嚴禁逗留），並於橋梁兩端設置水位監看警戒人員；考量夜間水位監看視線不良，將於今晚22時至明（17日）早8時進行預警性全面封橋，並視堰塞湖溢流或水位明顯上漲境況滾動檢討機動調整，以維護用路人安全。

公路單位已規畫於發布紅色警戒道路封閉時的替代路線，建議改道路線如下（替代路線請用路人分流行駛）：

一、南下車輛（由花蓮市往光復、瑞穗、玉里及台東方向）：

1. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里。

2. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路往玉里或台東。

3. 台9線花蓮市中正路→台11線0k南埔加油站→台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

二、南下車輛（由壽豐往光復、瑞穗、玉里、台東方向）：

1. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線→右轉台11線花蓮大橋→台11線豐濱→台11甲光豐公路→台9線花東公路→瑞穗、玉里。

2. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口(新豐平大橋北端)→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台11線寧埔→台30線玉長公路→台9線花東公路→玉里或台東。

3. 台9線壽豐鄉中山路一段→台9線與台11丙線路口→左轉台11丙線18.3k→台11丙線0k→右轉台11線花蓮大橋→台11線海岸公路→台東。

三、北上車輛(由玉里、瑞穗往光復、花蓮市方向)：

1. 玉里、瑞穗→台9線花東公路→光復→台11甲光豐公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

四、北上車輛(由台東、玉里往光復、花蓮方向)：

1. 台東→台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

2. 台東→台9線安通→右轉台30線玉長公路→左轉台11線海岸公路→台11線花蓮大橋→花蓮市。

公路局針對花蓮萬里溪橋進行2階段封橋。圖／公路局提供

公路單位已規畫於發布紅色警戒道路封閉時的替代路線。