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承諾強化保育對策及樹木移補植 台中渢妙陸上變電站環差通過

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今召開「台中渢妙離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議。本案在開發單位承諾強化施工及營運期間保育類的保護對策，並強化樹木具體移補植規畫，本次環差修正通過。圖／取自環境部環評書件系統
環境部今召開「台中渢妙離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議。本案在開發單位承諾強化施工及營運期間保育類的保護對策，並強化樹木具體移補植規畫，本次環差修正通過。圖／取自環境部環評書件系統

環境部今召開「台中渢妙離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議。本案經環評委員審查後，要求開發單位承諾強化施工及營運期間保育類的保護對策，並強化樹木具體移、補植規畫，本次環差經審核後修正通過。

本案開發單位為渢妙離岸風力發電股份有限公司，以及渢妙二號離岸風力發電股份有限公司籌備處，目的事業主管機關為經濟部，開發單位本次提出變更申請，新增苗栗地區345kV 陸上變電站（D2），建築面積約1萬2000平方公尺，以及長度約3公里的陸纜路徑方案。

前次審查時，環委針對樹木移補植與生態保育有許多討論，今日也在相關領域多有討論。開發單位表示，將保留D2區內兩處低窪地既有水池維持既有棲地環境條件，使野生動物得以持續利用與活動，以減少開發對現況生態環境之干擾與衝擊。

針對區域內的石虎、食蟹獴等保育類動物，D2工區出入口設在西側或南側，並限制車輛行進速度，降低路殺可能；此外，禁止餵食遊蕩貓犬，也不使用化學除草劑、除蟲劑、毒鼠藥等，也不進行鼠類滅除或撲殺。

開發單位也指出，D2區內除必要的變電站主體建物、必要設備區、道路與停車空間等外，優先規畫為植栽綠覆區，以能保留既有樹木並作為移補植樹木空間使用。

本案在環委要求開發單位強化說明施工期間土方暫置具體規畫、補充陸上變電站基地綠地面積比例與配置，以及強化施工及營運期間保育類的保護對策，並補充夜間燈光管控機制及野生動物友善管理作為等，本次環差建議審核修正通過。

台中 苗栗 風力發電

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