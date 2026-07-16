一年下單237次…Uber Eats好市多上線周年 「外送補貨王」來自這縣市

Uber Eats今天宣布，與好市多合作滿週年，一年來帶動活躍用戶成長35%，全年下單高峰以中秋節居冠、跨年次之，反映家庭聚會與節慶備貨是量販外送的重要使用情境。

Uber Eats觀察數據指出，來自高雄大順店服務範圍的一名好市多與Uber One雙會員用戶，創下一年下單237次、累計消費63萬元的最高消費紀錄，幾乎每單都少不了美式大烤雞或烤雞大腿，堪稱「好市多外送補貨王」。

Uber Eats觀察，全年下單高峰以中秋節居冠、跨年次之，反映家庭聚會與節慶備貨是量販外送的重要使用情境。

根據Uber Eats數據，透過平台售出的最高單價商品為中和店的ASUS Vivobook 18 AI筆電；嘉義店則是全台唯一出現「全脂鮮乳」銷量超越「美式大烤雞」現象的門市。季節商品同樣買氣亮眼，「空運泰國金枕頭榴槤」自上架起至6月，銷量已成長30倍；冰品也成為好市多外送的亮眼品類之一，哈根達斯冰淇淋成為過去一年的冰品銷售第一，近半年銷售更較前半年成長15%。

除此之外，Uber Eats指出，體積較大、搬運門檻較高的居家家電如除濕機與空氣清淨機，也成為好市多外送購物車亮點。

從Uber Eats一週年消費趨勢來看，好市多外送熱門品類以生鮮與熟食居冠，其次為乾貨食品與飲料、冷凍食品，高蛋白食材與日常保健品的採買需求也持續提升。