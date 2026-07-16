影／距溢流僅剩86公分 萬里溪堰塞湖紅警發布警戒區淨空

花蓮萬里溪堰塞湖最新監測水位距離溢流口只剩86公分，最快明天就會溢流。今天下午3時發布紅色警戒，下游213名保全戶雖已提前撤離，兩鄉鎮公所在軍警協助下逐戶巡查，避免有民眾在警戒範圍逗留。

林業及自然保育署花蓮分署下午1時最新監測資料，萬里溪堰塞湖蓄水量496.04萬立方公尺，占總庫容量510萬立方公尺的97.26%，水位距可能溢流的警戒水位僅剩下86公分，依據氣象署雨量預報及湖區水位綜合研判，最快明天凌晨2時達到警戒水位高程，明天就可能溢流。

防災團隊研判，堰塞湖將以溢流方式對壩體產生破壞，但破壞程度難以確實預測。今天下午3時發布紅色警戒，同步啟動CBS災防告警細胞廣播，警方也發出海嘯警報，並以警車到警戒範圍擴音廣播。

萬里溪堰塞湖下游警戒區含鳳林、萬榮8村里，共76戶、213名保全戶，都已經提前強制撤離，其中52人安置在兩處收容處所，另多數依親，也有零星採取垂直避難。

紅色警戒發布後，鳳林鎮長林建平、萬榮鄉長梁光明，在軍警協助下，視察各保全戶，確認已淨空。

林建平說，因為黃、紅警戒持續8、9天，擔心保全戶放鬆戒備，因此再次確認務必要淨空；梁光明說，目前所有保全戶已經撤離，紅色警戒期間會持續巡查。

花蓮縣府表示，紅色警戒發布後西寶大橋封閉、箭瑛大橋及中興大橋日間單線管制通行，上午8時至晚上8時開放，其餘夜間封閉，台9線萬里溪橋也由公路局執行交通管制措施，上午8時至晚間10時單線通行，夜間封閉。

縣府提醒，民眾可利用橫向的米棧橋、台11甲、台11丙，改道縣道193線、台11線行駛。

林業署花蓮分署今天下午最新空拍顯示，萬里溪堰塞湖水位距離溢流口只剩86公分。圖／花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖可能在明天溢流，今天下午發布紅色警戒，萬榮、鳳林公所在軍警協助下，到警戒區保全戶作最後清查。記者王燕華／攝影