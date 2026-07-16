7旬男追蹤數值突飆高切片患攝護腺癌 新技術讓他免於尿失禁後遺症

台灣攝護腺癌已升至男性癌症發生率第3名，且隨著人口高齡化與健康檢查普及，攝護腺癌的早期診斷比例逐年增加，每年約有近萬名男性診斷為攝護腺癌。不過現在經醫師評估可運用無創高強度聚焦超音波(HIFU)技術，精準聚焦腫瘤病灶進行消融治療，在癌症控制的同時，基本上在尿失禁跟性功能的影響程度也相當低。

70歲的郭先生曾於2019年因血尿確診為攝護腺肥大，並接受攝護腺剜除手術，術後每年定期追蹤PSA（攝護腺特異抗原值）。2025年發現在短時間內PSA值異常從1以下上升到2.1ng/mL，經進一步病理切片，確診為早期攝護腺癌。

三總泌尿外科主任曹智惟說，考量郭先生過去已接受過攝護腺剜除手術，若再次採行傳統手術，可能增加治療後的併發症風險，三總泌尿科醫療團隊經完整評估並與患者進行醫病共享決策後，選擇以無創高強度聚焦超音波技術，精準聚焦腫瘤病灶進行消融治療，在癌症控制的同時，也盡可能保留攝護腺功能與生活品質。目前郭先生PSA追蹤數值皆低於1ng/mL。

曹智惟表示，達文西手術雖然能完整切除攝護腺，是相當成熟且根治性的治療方式，但患者術後仍可能面臨尿失禁及性功能障礙等問題，而無創高強度聚焦超音波技術因採局部將能量上升85至90度，精準將病兆燒死，達到組織凝固性壞死的效應，而不損傷治療區域外的健康組織和結構，手術全程約1個多小時，且患者恢復期短，隔天大概就可以戴著尿管回家，目前院內院已累積40位攝護腺癌患者接受技術治療。

且根據研究治療後癌症專一存活率高達99%，95%的患者未出現癌症轉移。此外，臨床研究顯示，接受無創高強度聚焦超音波免於再次治療的比率達91.1%，尿控率可達100%，大幅降低術後尿失禁風險。

郭先生也分享，手術隔天雖然很痛，但3天幾乎沒感覺，就已經出院，感謝醫師當時因為數值突然飆高，協助做切片發現有癌症情況，盡早發現避免未來可能轉移至骨頭，因此建議所有男性滿50歲就可以定期檢查，不要覺得功能正常就是沒問題，現在生活一切都恢復往日，他相當開心。

曹智惟說，無創高強度聚焦超音波並非要取代達文西手術，而是依照不同癌症風險等級，提供患者最合適的治療方式。目前仍以早期、侷限型且低至中度風險的攝護腺癌患者為主要適應對象，病灶位置也需符合治療條件，仍須由專業醫師評估。

曹智惟也提醒，早期攝護腺癌通常沒有明顯症狀，許多患者是在健康檢查發現PSA值異常，或因其他原因接受檢查時才被診斷出來。若出現症狀包括排尿次數增加，尤其夜尿頻繁、排尿困難或尿流變細、排尿時感覺尿不乾淨、排尿中斷或無法順暢排空、解尿疼痛或不適、血尿或血精（較少見）。當疾病進展至較晚期時，則可能出現，骨頭疼痛（尤其腰椎、骨盆或髖部）、體重減輕、疲倦、貧血、下肢水腫、排尿症狀明顯惡化等情形。

曹智惟建議50歲以上男性、具有家族病史或其他高風險因子的民眾，可與泌尿專科醫師討論相關篩檢與追蹤規畫。透過定期檢查及早期發現，有助於爭取更多治療評估與選擇機會。