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健康台灣？4大癌症死亡率不減反升 15年最高增83.3%癌團籲正視

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
癌症希望基金會副董事長羅盛典（左三）指出，政府提出2030年降低癌症死亡率3分之1願景，但乳癌、攝護腺癌、子宮內膜癌及卵巢癌死亡率卻持續上升，反映現行政策仍有需補強之處。記者林琮恩／攝影
癌症希望基金會副董事長羅盛典（左三）指出，政府提出2030年降低癌症死亡率3分之1願景，但乳癌、攝護腺癌、子宮內膜癌及卵巢癌死亡率卻持續上升，反映現行政策仍有需補強之處。記者林琮恩／攝影

癌症整體死亡率雖呈下降趨勢，不過，癌症希望基金會盤點，國內乳癌、攝護腺癌、子宮內膜癌及卵巢癌這4大癌症，乳癌死亡率不減反增，而這些癌症在日韓、歐美等國均呈現下降趨勢，我國死亡率增幅最大的子宮體癌，民國97年至114年共15年間，增幅高達83.3%，呼籲政府除整體癌症死亡率外，應重視個別癌症死亡率，找出關鍵缺口及早因應。

癌症希望基金會副董事長羅盛典指出，政府提出2030年降低癌症死亡率3分之1願景，但乳癌、攝護腺癌、子宮內膜癌及卵巢癌死亡率卻持續上升，反映現行政策仍有需補強之處，建議先提升整體疾病識能、高風險族群警覺性，並搭配完善篩檢與早期發現策略，提高早期診斷率，其次，健保應持續充實癌症新藥與新醫療科技資源，檢討臨床實證未能充分接軌的給付限制。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘指出，乳癌淋巴未轉移早期病人無法獲得部分標靶藥物給付，晚期病人高達8成用藥設有給付上限，而台灣乳癌篩檢率僅39.1%，遠低於歐美國家的6至7成。

台大醫院婦產部主治醫師魏凌鴻指出，部分晚期卵巢癌、子宮內膜癌病人，仍面臨用藥選擇不足困境，其中子宮內膜癌連基礎化療都沒有給付，且長期無新藥納入健保。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍指出，除部分標靶藥物給付受限外，攝護腺癌新型放射線治療也需符合特定條件才能獲得給付，導致病友常需自費治療，增加病人及家庭負擔。

63歲黃先生2024年確診第4期攝護腺癌。他指出，經治療後其攝護腺癌指數雖大幅下降，但後續追蹤發現數值再度攀升，醫師建議接受新型放射治療，費用高達百萬至數百萬元，令他不解為何已證實有助延長存活的治療方式，病人卻要等到疾病復發後，才能獲得健保給付。

乳癌 癌症 卵巢癌

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