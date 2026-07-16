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萬里溪堰塞湖最快明凌晨溢流 今下午發布紅色警戒並啟動強制疏散撤離

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部表示，萬里溪堰塞湖目前距可能溢流警戒水位僅0.86公尺，預計最快將在明日凌晨溢流。圖／林業及自然保育署提供
農業部表示，萬里溪堰塞湖目前距可能溢流警戒水位僅0.86公尺，預計最快將在明日凌晨溢流。圖／林業及自然保育署提供

農業部表示，依據今下午13時的最新監測資料，萬里溪堰塞湖目前推估蓄水量爲496.04萬立方公尺，已占總庫容量510萬立方公尺的97.26%，水位距可能溢流的警戒水位僅0.86公尺，依據氣象署雨量預報及湖區水位綜合研判，預計最快將在明日溢流，稍早已發布紅色警戒並啟動強制疏散撤離。

農業部表示，因應即將發生的溢流，中央災害應變中心於今日下午14時召開情資研判會議暨工作會報，會中農業部林業及自然保育署依據氣象預報、無人機空拍、水位計及專家團隊的研判，推估水位將於明凌晨2時達到警戒水位高程。考量疏散撤離作業不適合於凌晨執行，因此提前於今下午15時發布紅色警戒，花蓮縣政府、鳳林鎮公所、萬榮鄉公所也立即針對影響範圍內保全對象，全面啟動強制疏散撤離作業。

中央災害應變中心則強調，防災團隊研判堰塞湖將以溢流方式對壩體產生破壞，但破壞程度會因為壩體結構與土石堆積型態、河道型態、山區水文、地形等因素影響，具高度不確定性，無法具體預測。指揮官季連成表示，當紅色警戒發布時，已請農業部啟動CBS災防告警細胞廣播，另通知民防管制中心同步發布堰塞湖警報，進行村里廣播、警消車輛擴音及其他警報通知機制，並再次向民眾宣導防災意識，說明警戒發布原因，並提醒不得返回警戒區等事項。

中央災害應變中心呼籲，警戒區域內的民眾務必配合地方政府的疏散撤離指示。在紅色警戒未解除前，請撤離民眾切勿心存僥倖或擅自返回警戒區域，以確保自身安全。

農業部 堰塞湖

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