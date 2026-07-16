《永續好日子3.0》7月18、19日登場！5大活動亮點升級　還有闖關抽獎

由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》，將於7月18、19日上午11點至下午6點在台北松山文創園區登場，今年以「生活的韌性」為主題，透過主題策展、共好聚落、沙龍舞台、親子共學導覽、大會闖關抽獎活動等5大亮點，邀請民眾從日常選擇出發，一起練習把永續過成真正的好日子。

今年「闖關活動」再升級，加碼推出專為親子家庭設計的「共學任務路線」，隨著小小導覽員依序體驗6個任務節點、集滿永續吊牌，就能組裝完成永續圈徽章，並獲頒「小小永續長體驗證書」，在玩樂與成就感中為永續素養紮根。

另有闖關抽獎活動，於活動現場加入udn LINE好友，開啟並領取集點卡，任選5個攤位關卡完成體驗可獲得5點，至大會主題特展區完成指定任務可再獲得1點，集滿6點可參加1次抽獎，單一LINE帳號限參加1次。抽獎獎項包括奇美65型多媒體液晶顯示器、伊萊克斯極適家居700清淨除濕機、極適家居600無線吸塵器等大獎。

展區內容從「環境生態」、「永續生活」、「共融社會」3大面向出發，透過生活化情境設計，引導民眾看見問題、理解影響，進而思考自己的選擇。例如海洋暖化與過度捕撈如何影響未來餐桌、極端氣候如何改變居住環境與生活安全，以及當社會面對更多元的需求時，各界該如何創造更具包容力的環境。

今年響應擺攤的生態圈夥伴包括7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台、蝦皮購物、全家便利商店、家樂福、裕隆集團、台泥企業團、富蘭克林、聯合利華、靠得住、淨毒五郎、富邦金控、寶島眼鏡、國立台灣科技大學、台中市政府觀傳局、寶島眼鏡等贊助單位，展現各種生活面向的永續行動及作為。

大舞台將推出主題沙龍論壇，邀請實踐永續行動的企業代表分享永續趨勢、創新案例與未來想像；深受好評的「好日電影院」再度登場，透過紀錄片放映與映後座談，帶領觀眾從影像看見環境與社會議題。

全新規畫的小舞台新增「好日聊天室」，邀請青年創業者、社會行動者及各領域來賓，用聊天的方式討論永續議題；喜歡動手體驗的民眾別錯過「DIY工作坊」，包括小家電維修及restyle2050永續工作坊，讓參與者把永續知識轉化成生活中的實際行動。

由聯合線上主辦的第三屆《永續好日子》將於7月18、19日在台北松山文創園區2號、3號倉庫登場。圖／聯合線上提供

「好日電影院」透過紀錄片放映與映後座談，帶領觀眾從影像看見環境與社會議題。圖／聯合線上提供

第三屆《永續好日子》推出「永續搜查線」闖關集點活動，完成任務、累積點數有機會抽大獎（圖為第二屆現場活動照）。圖／聯合線上提供

第三屆《永續好日子》持續打造「共好聚落」，讓民眾有機會接觸長期投入環境保育、地方創生、教育推廣、社會共融與弱勢關懷的夥伴們。圖／聯合線上提供