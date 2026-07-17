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中秋蛋黃酥開箱！冠軍芝麻品牌芝初做的「黑芝麻蛋黃酥」，濃香爆擊、一吃就被圈粉

文／ 黎允之

送禮要送好吃的，人家才會記得你！每到中秋節，蛋黃酥總是送禮排行榜上的人氣王，層層酥香餅皮，包裹著香濃鹹香的蛋黃，甜與鹹完美交融，真是太好吃了！但吃了這麼多年，你有試過「不摻豆沙的黑芝麻蛋黃酥」嗎？近期冠軍芝麻品牌芝初做的「黑芝麻Q潤蛋黃酥」，以顛覆傳統的新口味擄獲一票「黑芝麻控」，成為今年中秋送禮的新黑馬！更重要的是，現在7-ELEVEN還推出單顆獨立包裝，讓消費者不用一次買整盒，也能先試試這款話題新品，還不趕緊把握機會嚐鮮？

7-11就能買到單顆獨立包裝的「芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥」，黑芝麻控一定要嚐鮮體驗！ 圖／江建泰 攝影
7-11就能買到單顆獨立包裝的「芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥」，黑芝麻控一定要嚐鮮體驗！ 圖／江建泰 攝影

一口咬下芝麻香大爆發！不摻豆沙，真材實料讓人驚艷

開箱實測，「芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥」選料精緻，選用天然進口奶油打造出層層酥香的外皮，一口咬下，立刻感受到黑芝麻的濃郁香氣。搭配產地直送醃漬30天的鹹鴨蛋黃，鹹甜交錯的風味，讓人忍不住一口接一口，每一口都充滿濃厚芝麻香氣，甜度剛剛好，還能補充黑芝麻所含的鈣質，讓人吃得滿足又少了一點甜點的罪惡感，送給重視健康的長輩特別對味。

由於黑芝麻內餡不容易塑形、製作難度高，因此市面上不少黑芝麻蛋黃酥，仍會加入豆沙輔助成型。不過，芝初堅持不摻豆沙，完整保留黑芝麻本身濃郁的香氣與風味，讓每一口都能吃到更純粹、更厚實的芝麻層次，是市場少見真材實料、完全不摻豆沙的黑芝麻蛋黃酥。

芝初堅持不摻豆沙，保留黑芝麻本身濃郁風味，再加入一層Q彈麻糬，讓口感更加濕潤豐富。 圖／芝初提供
芝初堅持不摻豆沙，保留黑芝麻本身濃郁風味，再加入一層Q彈麻糬，讓口感更加濕潤豐富。 圖／芝初提供

麻糬加持超加分！蛋黃濕潤鹹香，整體口感更有層次

很多人吃蛋黃酥，最怕遇到乾硬的鹹蛋黃。「芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥」特別加入一層Q彈麻糬，如同替蛋黃敷上一層面膜，讓口感更加濕潤豐富。黑芝麻的濃香、鹹蛋黃的鹹香，再搭配麻糬的Q彈，三者自然融合，甜鹹比例拿捏得恰到好處，形成完美平衡，讓人忍不住一口接一口！

不只入口的香氣令人驚艷，吃完之後，黑芝麻的濃香餘韻還會停留在口中好一陣子，非常有記憶點，配一杯8倍細黑芝麻飲更是完美。如果想試試不同於傳統豆沙蛋黃酥的新風味，又喜歡芝麻香，這款禮盒會是中秋送禮的不敗選擇，好吃、體面又能創造話題。

即日起，官網推出禮盒預購，可享全年最超值的早鳥優惠。 圖／芝初提供
即日起，官網推出禮盒預購，可享全年最超值的早鳥優惠。 圖／芝初提供

一年只做一檔！官網預購享有早鳥優惠

「芝初黑芝麻Q潤蛋黃酥」一年僅限中秋檔期推出，錯過就要再等一整年！現在除了可到7-ELEVEN購買單顆獨立包裝搶先嚐鮮，禮盒預購也同步開跑，官網預購享有早鳥優惠，絕對是全年最超值的價格！！如果今年想送一份有別於傳統、兼具美味與健康概念的中秋禮盒，現在正是把握早鳥優惠的最佳時機。

芝初官網禮盒預購：https://reurl.cc/jV5qbp

* 2025年尼爾森市調：芝初8倍細黑芝麻粉為台灣線上沖泡穀粉類銷售第一

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