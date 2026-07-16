不是嗜睡症！年輕人開車睡著、辦公室精神不濟 醫一驗嚇：胰臟忙到翻掉

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聯合新聞網／ 綜合報導
《睡眠科學》研究分享吃飯和嗜睡之間的關係，醫師建議民眾要「早點聽懂身體發出的訊號」。 示意圖／ingimage
《睡眠科學》研究分享吃飯和嗜睡之間的關係，醫師建議民眾要「早點聽懂身體發出的訊號」。 示意圖／ingimage

一篇刊登在《睡眠科學》（Sleep Science）的研究，記錄了2位20多歲年輕人的真實經歷。基因醫師張家銘分享案例，24歲男性常坐在辦公桌前，眼睛一閉就睡著，連自己都控制不了，公司甚至建議他先請假，接受完整的醫療與精神科評估。

該名男子試過咖啡因，也使用過治療嗜睡的藥物，效果仍然不好，睡眠檢查、腦部影像、腦波、甲狀腺與其他荷爾蒙檢查，也都沒有找到明顯異常。後來仔細追問才發現，他最容易想睡的時間，通常落在上午10點到11點，以及下午2點左右。吃飯和嗜睡之間的關係，終於慢慢浮出來了。

另一名29歲女性開車上班常出現無法抵抗的睡意，只能趕快把車停到路邊在車內休息，等精神恢復後再上路，但她連晚上吃完飯去洗澡，都曾在浴室裡睡著。

研究指出，兩位患者糖化血色素及空腹血糖都正常，如果只看一般健檢報告，幾乎看不出問題，結果安排「餐後代謝壓力測試」口服葡萄糖耐受試驗後，都重新出現了平常那種強烈睡意，第2位胰島素更是忙到翻桌。

張家銘表示，飯後的精神狀態，其實就是一張生活版的代謝報告。碳水化合物進入腸道後，會牽動吸收速度，如果腸道吸收太快、肌肉使用葡萄糖的效率不佳，胰臟就得分泌更多胰島素。接著，血糖可能先往上衝，再快速往下掉，這時大家可能會感覺腦袋霧霧的、眼皮也開始自動打烊。

張家銘建議民眾，生活上可先吃蔬菜，再吃魚、蛋、豆類或肉類，最後吃飯、麵及其他主食，飯後走10至15分鐘，讓肌肉幫忙利用葡萄糖，也有助於減少血糖和胰島素大起大落，「身體發出的訊號，聽懂得愈早，能調整的空間就愈大」。

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