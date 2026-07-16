【好日預告】大小導覽員一起說永續 從理解到分享的韌性練習
極端氣候、物價波動、能源轉型、科技快速發展，接連衝擊日常生活。昨天的習以為常，明天可能就因一場暴雨、一波熱浪，甚至一項新技術而產生改變。面對充滿不確定的未來，由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的第三屆《永續好日子》，2026年7月18、19日在松山文創園區登場，一起練習抵禦變動的韌性能力。
面對充滿變動的未來，真正重要的不只是學會知識，而是培養理解、判斷與分享的能力。第三屆《永續好日子》以「生活的韌性」為核心，邀請大學生與小學生共同擔任活動現場導覽員，透過培訓理解永續、練習表達與引導觀眾，讓下一代從韌性生活的學習者成為分享者。
在《永續好日子》展前，聯合線上特別舉辦導覽員培訓，帶領大小導覽員深入理解策展理念與展區設計，學習如何將永續轉化為不同年齡層都能理解的語言。當下一代開始站上導覽的位置，傳遞的不只是展覽內容，更是面對未來的思考方式。
看懂永續 才有能力把故事說出去
永續的關鍵，不只是知道更多，而是理解它與生活的關係，並在面對不同情境時做出更好的選擇。導覽員的培訓過程並非只是熟記每個展區的內容，而是理解策展理念、互動體驗背後的設計思維，以及每個展區希望帶給觀眾的啟發。聯合線上帶領大小導覽員走進每個展區，了解策展背後的設計思維，從氣候、消費、交通到食物選擇，永續不只是抽象的名詞，而是一個個與生活緊密相連的故事。
二度擔任《永續好日子》工作人員的蔡東憲分享，今年最大的不同，在於企業行動與展區體驗有了更完整的串連，也讓在學校參與永續社團的他開始思考，如何用更貼近民眾的語言，重新詮釋永續議題，降低理解門檻。
「不同的年齡層需要有不同說法。」蔡東憲指出，導覽培訓不只是熟悉展場的內容，更關鍵的是如何依照親子、學生或一般民眾的需求，彈性調整導覽的方式，希望讓所有參與者都能找到永續與自己生活的連結。
「原本覺得永續離生活有點遠，但看到企業把少吃肉、多吃蔬果這些日常選擇變成展覽的一部分，也開始思考自己怎麼落實。」第一次擔任導覽員的許雅媗表示，正因為自己直到國中才真正接觸永續，更希望透過導覽，讓孩子從小就知道，永續其實就在每天的生活裡。
從觀展者 成為自信的分享者
理解永續的下一個挑戰，是如何把它說得讓別人願意聽。培訓課程中，大導覽員除了熟悉展區，也反覆進行情境演練。培訓現場，大學生導覽員模擬親子提問、觀眾互動，一次次練習如何把永續變成生活語言。從「吃當季、吃在地」、「只買真正需要的食物」，將要傳遞的永續概念與現場策展結合，每一段導覽都必須重新整理脈絡，才能讓觀眾自然領會。
「我覺得很需要放下包袱，練習如何對陌生人表達。」白易璇分享，每個展區代表的內容都需要先消化理解、重新整理內容邏輯，再找到最容易被了解的表達方式。許雅媗則對於展區要轉譯的永續概念印象深刻，培訓過程將每個環節的流程、內容梳理後，讓她更能系統性的掌握每個環節的概念。
大學生導覽員們在培訓之後深化永續認知，可以用生活化的方式說明展區理念，另一頭，小導覽員們也正在經歷人生第一次的永續實戰練習。一開始，這群小導覽員們對永續的印象幾乎都是環保，但透過課程，他們開始知道，永續不只是資源回收，還包括選擇可重複使用的商品，甚至學會閱讀雞蛋的生產履歷。當被問到「什麼是社會？」有孩子回答「很多人一起生活的地方，學校就是一個小社會」，也代表孩子開始理解，永續並非遙遠的議題，而是與生活、與他人共同建立未來的方式。
每一次分享 都讓永續走得更遠
「你們知道怎麼樣挑選食物嗎？」培訓最後，大小導覽員陸續站上舞台，開始試著把理解轉化成分享。蔡東憲用生動活潑的方式，帶領小導覽員們走進各展區，啟發他們知道「吃當季、吃在地、全部吃光光」的永續生活實踐。
「把它變成自己可以懂，這樣別人也會聽得懂。」一句孩子的分享，道出了《永續好日子》導覽培訓最重要的價值。聯合線上希望培養的，不只是完成一次活動的導覽員，而是一群願意把永續帶回家庭、校園與生活的傳遞者。
真正的韌性，不是面對變動時毫不動搖，而是願意理解、願意分享，也願意帶著身邊的人一起行動。每位導覽員影響的，不只是展場裡的一場導覽，更有機會把理解帶回家庭、校園與生活，讓永續在更多對話中持續發生。
2026年《永續好日子》，大小導覽員將走進實戰場域，把對永續的理解、認知說給更多人聽，邀請民眾於7/18、7/19前往松山文創園區《永續好日子》活動現場，參與每日六場的親子共學導覽活動，相關活動訊息請上《永續好日子》官網。
【活動訊息】
第三屆永續好日子 算我一份子 ！
#主題特展 #永續沙龍 #親子共學 #導覽活動 #好日電影院 #DIY工作坊
日期：2026.7.18（六）-7.19（日）11:00-18:00（免費入場）
地點：松山文創園區2號、3號倉庫（臺北市信義區光復南路133號）
【指導單位】臺北市政府教育局
【主辦單位】聯合報系、聯合線上、倡議家
【策略合作】7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台、蝦皮購物、全家便利商店、萬家福、樂家康
【共同響應】裕隆集團、富蘭克林、台泥企業團、聯合利華、Kotex靠得住、淨毒五郎、富邦金控、國立臺灣科技大學、臺中市政府觀光旅遊局、寶島眼鏡、鞋全家福、台新新光金控、舒適牌、日月光、聯華電子、國泰飯店觀光事業
【活動支持】恆隆行restyle2050、伊萊克斯、奇美電視、福來朗、配客嘉、雄獅文具、艾瑪絲
【共好夥伴】一粒麥子基金會、人安基金會、小家電維修所、臺灣山林復育協會、山間縫紉坊、門諾基金會、靖娟兒童安全文教基金會、寶島淨鄉團、超越遊戲、牙驛通、台灣動物社會研究會、小獸書屋、台灣偵搜犬協會TDDA
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