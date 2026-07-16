王偉忠監製舞台劇《都更男女》！ 8月14日開演

由王偉忠監製的全新原創舞台劇《都更男女》，將於今年 8 月 14 日起自台北啟動、展開北中南巡演。本劇以幽默與直戳人心的對白，聚焦在老屋住戶面臨都更「喜訊」，反而讓家人關係陷入僵局，直擊現代人心中最不願面對的「人生釘子戶」問題。《都更男女》由金星文創、聯合數位文創、刺點創作工坊主辦，璞永建設璞園團隊、海悅國際贊助。

最近網路文章指出，台北高房價讓許多老屋屋主成為「最有錢的窮人」，他們住在地價像金山的老公寓裡，卻因種種因素不同意都更，天天煩惱著屋頂漏水怎麼辦、膝蓋無力爬不上樓梯怎麼辦。監製王偉忠感嘆，台北市容真的需要改善，不過房子可以都更，人的關係久了，該怎麼都更？許多婚姻關係與家庭關係其實也需要往前邁出改變的腳步。王偉忠笑說，「關係跟房子一樣，該進步就得進步，老公要進步，老婆要進步，每個人都要進步，不然這日子怎麼過？」

《都更男女》精準反映當代都會人的心情，中年夫妻溝通不良、熟齡情侶進退兩難、女兒照顧老爸，老爸卻想將家產留給天邊孝子！有沒有機會將這些發霉的關係全部更新？精彩卡司包括范瑞君、樊光耀、岑永康、壯壯(陳彥壯)、曾珮瑜、爆花(蔡亘晏)、王意萱、叉燒等人，用黑色幽默打破「最有錢的窮人」困境，說出每個人對安全感、親情、友情、愛情的集體焦慮。王偉忠邀請所有觀眾進劇場，透過看戲，反思自己是不是也該「都更」了。售票請洽udn售票網。