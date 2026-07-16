走幾步就喘別當老化 嘉基「肺復原治療」助肺阻塞患者改善呼吸

慢性咳嗽、痰多、走幾步路就喘，不少民眾誤以為只是年紀增長、體力變差的正常現象，卻可能是慢性阻塞性肺病（COPD，俗稱肺阻塞）的警訊。嘉義基督教醫院胸腔內科醫師吳佳儒提醒，肺阻塞雖然無法完全治癒，但透過規律的「肺復原治療」，可有效改善呼吸困難、提升運動能力與生活品質，並降低急性惡化、住院及急診就醫風險。

吳佳儒表示，肺阻塞是因肺部長期慢性發炎，導致呼吸道逐漸狹窄、氣流受阻，患者常出現慢性咳嗽、痰多及活動後容易喘等症狀。許多人因擔心喘而減少活動，甚至不敢外出，久而久之造成肌力流失、體力下降，也可能影響情緒與社交生活，形成惡性循環。

她指出，除了藥物治療外，「肺復原治療」已被證實是改善肺阻塞的重要方式。這項整合性療程結合運動訓練、呼吸技巧、排痰訓練、營養衛教、戒菸指導及吸入器使用教育，研究顯示持續接受6周以上治療效果最明顯，療程持續越久，改善幅度也越大。

治療過程中，呼吸治療師會依患者狀況量身設計課程，教導腹式呼吸、噘嘴呼吸等換氣技巧，以及姿位引流、拍痰、高頻胸壁震盪等排痰方法，協助減少痰液堆積。同時搭配上下肢肌力訓練、節能技巧及營養指導，幫助患者提升體能，在日常生活中更省力、更有精神。

吳佳儒表示，肺復原治療的價值不僅在於改善喘、咳嗽等症狀，更能提升四肢肌力、增加運動耐力，改善焦慮、憂鬱情緒，強化自我健康管理能力，降低疾病急性惡化及反覆住院的風險。

目前嘉基提供門診與居家兩種肺復原模式。門診由專業呼吸治療師每周1至2次指導與監測，並依患者狀況調整訓練內容；居家復原則建議每天持續約30分鐘，適合已熟悉訓練技巧、具自主訓練能力的患者，民眾可與醫療團隊討論後選擇最適合的治療方式。

吳佳儒提醒，若長期咳嗽、痰多、容易喘，甚至已影響工作、家務或日常活動，切勿誤認只是老化現象，應及早接受專業評估與治療。透過規律的肺復原治療，即使無法逆轉肺阻塞，也能有效改善呼吸功能，提升生活品質，找回自在呼吸的能力。