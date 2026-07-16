伊藤潤二角色齊聚《聰明鎮》 新生代演員神還原漫畫經典畫面
改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品的真人原創影集《聰明鎮》，由奇蹟映畫所製作、聯合數位文創共同投資，將於7月28日在Netflix台灣獨家上線，漫迷最期待的經典角色大齊聚，大師本人更親自手繪《聰明鎮》限定海報加持，獲得原作力挺認證！新生代演員許曦文、劉修甫、鄭煒齡神還原漫畫中的獵奇場面，將恐怖美學立體實體化，驚悚程度直衝感官極限，劇中更暗藏不少「伊藤彩蛋」，保證讓漫迷看得目不暇給。
小S的大女兒許曦文在劇中飾演王欣雨，原版角色取材自「蛞蝓少女」，她透露自己原本很害怕看恐怖動漫，但為了準備角色，硬是拉著妹妹與同學陪看。許曦文除了嘴裡要吐出巨大蛞蝓，還有一場摔入池塘的重頭戲，敬業表現獲得同劇演員一致讚賞。而星媽小S則化身嚴格「導師」，小S每晚陪著女兒揣摩角色、指導走步，不過許曦文也爆料媽媽的搞笑行徑：「她陪我演一演哭出來，還會自己跑到鏡子前面問：『我美不美？』」
鄭煒齡飾演的姜玟玥，原型角色則參考了擁有絕世魅惑美貌的「富江」，完美重現漫畫裡最駭人的「雙頭」畫面，不僅讓觀眾毛骨悚然，逼真的特效化妝更在片場引發眾人羨慕。身為資深動漫迷的孫沁岳坦言：「當時看到心想，哇！這也太酷了吧！我真的有被震撼到，完全還原漫畫分鏡，讓我也好想演富江。」連劉修甫也直呼，很想戴戴看富江那顆多出來的頭。
劉修甫飾演的吳雙一，同樣是粉絲又愛又恨的經典角色「愛詛咒的雙一」，他頭插蠟燭、口咬鐵釘的陰森造型極具視覺衝擊。他興奮說：「我覺得我的角色最好玩！演得很開心！」但要貼近角色精髓，代價並不輕鬆，劉修甫整天都要咬著鐵釘，劇組因此特別製作一組牙套，他表示：「套起來都沒辦法好好講話，嘴巴也不能放鬆。」
《聰明鎮》還融合了伊藤潤二另一部知名短篇《血玉樹》，劇中的神祕果實「血玉果」，傳言吃下能讓人變聰明、成績突飛猛進，使整個小鎮的學生為了尋找果實而陷入瘋狂。《聰明鎮》由梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、鄭煒齡、許曦文、劉修甫、潘綱大、宋柏緯、喬湲媛、邱以太、趙文瑄、天心、唐從聖、張書偉、雷洪、温昇豪、炎亞綸、蔡淑臻、孫沁岳、安原良等實力派重量級演員同台飆戲，全10集將於7月28日只在Netflix台灣獨家上線，更多資訊請上官方粉絲專頁查詢，臉書｜IG。
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