男約網友壞壞「隔天胯下癢爆」擦藥狂長水泡、鼠蹊部泛紅 泌尿醫解惑了

夏天氣溫高又頻進出冷氣房，溫差大的結果容易讓皮膚變敏感不適，近日一名男子以為天氣悶熱導致皮膚發癢，結果看了醫生才發現感染股癬。恆昕泌尿科診所在臉書粉專分享，男子跟網友約砲完隔天胯下癢，自行去藥局買類固醇藥膏擦，後來長出一顆顆小水泡，連擦藥部位的皮膚都開始泛紅，延伸到鼠蹊部跟臀部。

陳鈺昕醫師表示，股癬不是性病，而是一種由皮癬菌引發的感染，病原體和「香港腳」的黴菌相同，尤其在悶熱潮濕的環境下會快速繁殖，像長期久坐、穿緊身褲會讓下半身成為黴菌溫床，因此股癬常出現在胯下、大腿內側、臀部，同時也會透過皮膚直接接觸、共用衣物等間接碰觸傳染。

不少民眾對於感染性病有疑慮，陳鈺昕醫師解釋，性行為後隔天立刻出現下半身搔癢，會初步判斷為非傳染性皮膚炎，如：物理摩擦引發破皮、清潔時過度刷洗、保險套或潤滑劑過敏…等。

醫學上定義的性傳染病，在進入人體後需要經過一段時間繁殖與適應，這個過程又稱為「潛伏期」。根據臨床研究統計，不同性病的潛伏期因病原體而異，目前 「尚未有主流性病能在感染後不滿24小時內出現症狀，通常需要數天到數月才會顯現」。

從這名男子的案例來看，股癬的外觀特徵會有邊緣清晰的「環狀」或地圖狀紅斑，帶有脫屑或小水泡，但圓圈內皮膚通常是正常的，主要症狀為感染部位極度搔癢，流汗或悶熱時癢感會加倍，潛伏期約4-14天發病。

然而，陳鈺昕醫師也提醒要注意之處，股癬雖只是黴菌感染，但生長位置靠近生殖器周圍，發癢抓破皮所產生的微小傷口，若在性行為時對方剛好帶有性病，病菌非常容易順著這些傷口入侵。如果真的癢到受不了，適度清潔勿抓撓，使用溫水或冷水清洗私密處，再用乾淨紙巾輕輕壓乾。

另外，陳鈺昕醫師也呼籲民眾勿自行至藥局購買濕疹藥、三合一藥膏，因這類藥物通常含有強效類固醇，會直接壓制皮膚免疫反應，反而讓病毒或黴菌在短期間「爆發性擴散」，阻礙傷口癒合、增加治療難度。