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華航機上旅客數不符、載未搭機乘客行李 民航局開罰13萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

華航空（2610）近期發生旅客身分核對及航空保安疏失事件。交通部民用航空局指出，華航今年1月CI007洛杉磯—桃園航班，因未落實核對旅客身分證明文件，造成搭機旅客人數與艙單不符；同月CI838曼谷—桃園航班，則發生載運未搭機旅客託運行李情形。民航局依《民用航空法》相關規定，分別對華航開罰5萬元及8萬元，合計13萬元。

對此，中華航空回應，本公司於第一時間向主管機關通報，並依相關規定完成改善措施，將持續落實內部管理，精進作業流程。

民航局表示，華航CI007洛杉磯—桃園航班今年1月發生旅客人數與艙單不符事件，經查係因地勤作業未確實執行旅客身分證明文件核對程序，未符合航空保安管理要求。民航局依《民用航空法》第112條之4規定，裁處華航新台幣5萬元罰鍰。

此外，同月華航CI838曼谷—桃園航班亦發生保安作業缺失，載運未搭機旅客之託運行李。民航局指出，旅客未登機但行李仍隨航班運送，涉及航空保安管理疏失，依同條規定對華航處以8萬元罰鍰。

除航空保安事件外，民航局也指出，華航去年7月於航機退租還機檢查時，發現該機2號發動機壓縮段後機匣未依規定執行重複性螢光滲透檢查，且未落實航空器維護計畫及適航指令的管制、完工監督程序。

民航局表示，該案涉及航空器維護管理作業未符合規範，已依《民用航空法》第112條對華航處以警告處分，並要求公司立即改善相關維護管理流程，強化內部監督機制。

民航局強調，航空公司應落實旅客身分查核、行李保安管理及航空器維護等各項安全程序，確保飛航安全。後續也將持續督導航空業者改善缺失，維護旅客權益及航空運輸安全。

華航 民航局 洛杉磯

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