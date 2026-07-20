別再說「才幾十度」！眼科醫師提醒：兒童近視拖著不管，小心視網膜病變風險

6到12歲是近視控制關鍵期，李怡萱醫師提醒家長務必協助孩子做好近視控制。 圖／吳彥鋒 攝影

「近視才幾十度，應該沒關係吧？」孩子放長假，小心近視跟著失控加速！諾貝爾眼科診所李怡萱醫師提醒，6到12歲是近視控制關鍵期，若孩子6歲前後已有25度以上近視，就要開始近視控制，一旦錯過早期控制時機，未來恐造成視網膜剝離、黃斑部病變等眼疾風險。

放假不是眼睛放飛期，控制中斷才可怕

近視控制一旦中斷，有些孩子短短幾個月就可能出現度數或眼軸變化。 圖／吳彥鋒 攝影

長假期間，孩子使用手機、平板時間變長，作息變晚、戶外活動變少，都是近視加深的高風險因子。李怡萱醫師表示，門診中常見家長因為放假，讓孩子「先輕鬆一下」，結果出現近視控制鏡片沒有規律配戴、控制中斷，甚至延後回診追蹤的狀況。

但近視控制不是短期任務，而是長期管理。一旦中斷，原本被壓下來的近視進展速度，就可能重新加快。尤其兒童眼睛仍在發育期，有些孩子短短幾個月就可能出現度數或眼軸變化。

每年增加超過50度，代表控制可能不夠力

李怡萱醫師提醒，若每年近視仍增加超過50度，需與醫師討論是否加強控制或調整策略。 圖／吳彥鋒 攝影

很多家長會把焦點放在「這次度數有沒有變深」，但李怡萱醫師提醒，更重要的是觀察近視增加速度與眼軸變化。開始初步近視控制後，若每年近視仍增加超過50度，通常代表目前控制效果可能不足，需要與眼科醫師討論是否加強控制或調整策略。

近視真正令人擔心的，也不是單純配眼鏡看清楚，而是眼軸持續拉長。眼球就像被越吹越大的氣球，一旦眼軸拉長，結構變化難以逆轉，未來高度近視與相關眼疾風險也會跟著累積。

近視控制方式怎麼選？能不能長期配合是關鍵

要選哪一個近視控制的方法，與孩子能不能長期穩定配合密切相關。 圖／吳彥鋒 攝影

目前常見兒童近視控制方式包括角膜塑型片、散瞳劑、控制型框架鏡片與近視管理軟式日拋。李怡萱醫師指出，家長最常問「哪一種最有效？」，但實際上，孩子能不能長期穩定配合，往往比單看控制率更重要。

角膜塑型片需夜間配戴，適合作息穩定、睡眠時間規律，且能做好清潔照護的孩子；散瞳劑使用方便，但部分孩子可能出現畏光、近距離模糊等情況；控制型框架鏡片不直接接觸眼睛，對低年齡或敏感孩子來說較容易入門，但仍需要每天長時間穩定配戴。

近視管理軟式日拋優勢：方便、衛生，更容易融入日常

近視控制型日拋不需要額外清潔保養，更易維持穩定使用。 圖／吳彥鋒 攝影

近年也有越來越多家長關注近視管理軟式日拋。相較於需要固定睡眠時間或每日清潔保養的控制方式，日拋鏡片白天配戴、每天更換新鏡片，不需要額外清潔保養，對忙碌家庭來說管理門檻較低，也更容易維持穩定使用。

對活動量大、不喜歡戴眼鏡、常參加運動、營隊或旅遊的孩子來說，近視管理軟式日拋在生活安排上也更有彈性。若孩子已熟悉配戴流程，即使放假期間由不同照顧者照顧，也比較不容易因生活變動而中斷近視控制。

李怡萱醫師表示，近視控制沒有一種方式適合所有孩子，仍需依年齡、度數、眼軸、生活作息、運動需求與家庭配合度綜合評估。真正能長期穩定執行的方式，才更有機會把度數加深與眼軸拉長速度壓下來。

別只盯著3C，家長當視力管理者的三關鍵

近視控制不是每天追著孩子喊「不要滑手機」就能解決。李怡萱醫師建議，想要穩住孩子近視控制的效果，家長可以把握以下三個方向：

一、 確認回診頻率：近視中的孩子建議每三個月回診一次，及時掌握度數與眼軸變化。即使放假也不要延後，因為眼睛不會跟著孩子一起放假。

二、 用「每年50度」當指標：下次回診時，主動問醫師「孩子過去一年近視增加了多少度、眼軸有沒有持續拉長」。若每年增加超過50度，應與醫師討論是否調整控制策略。

三、 維持穩定配戴：即使放假也不要改變作息，不論使用哪一種近視控制方式，都要特別注意不讓配戴習慣跟著放假。穩定配合才能讓控制效果持續發揮。

與其等孩子度數快速惡化後才補救，不如在近視剛出現時就積極介入。當孩子已經開始近視控制，更要避免因放假、旅行、營隊而中斷。穩定配合醫師建議，選擇適合孩子生活型態的控制方式，才是替孩子守住未來視力的關鍵。