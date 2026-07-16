影／花蓮萬里溪將溢流 農業部：中央會同地方進行疏散管制

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量超過95%，農業部次長胡忠一今天出席行政院會，他在會後記者會特別示警表示，現在水位距離溢流口僅1公尺，預測明天早上8時就會達到溢流狀況，下游保全對象居民總共有213人全數掌握，其中60人要到收容所，另153人依親，目前在黃色警戒透過規勸，一旦進入紅色警戒就將強制疏散。

胡忠一表示根據今天上午8時數據，花蓮萬里溪堰塞湖水位目前距離滿溢剩下1公尺，根據兩台水位計回傳資料，滿水位是510萬噸，目前水量是492萬7700噸，是目前水量滿水位96.6%。現在只剩下約17萬公噸就會滿了，因此可以預估，往後因為24小時之內，累積雨量大概是3.1毫米，所以預測可能明天早上8時就會達到開始溢流的狀況。

胡忠一指出，達到溢流之前有監測，目前是黃色警戒，黃色警戒是預行性的，先請當地保全對象居民到收容所或依親，可是只要到紅色警戒就強制疏散，因為非常危險。從堰塞湖沖刷的地區，到保全的地方僅28公里，這個速度相當快。當然目前還不知道狀況會發生，如果是很穩定的慢慢地溢流的話，也許不會潰堤，今天下午將會再開會，

胡忠一強調，以數據預估，明天凌晨2時可能會達到要緊急撤離的狀況，問題是凌晨要去撤離這些居民，會造成非常大的恐慌，而且不容易撤離，因此提前到今天下午3時，有可能就會直接由指揮官發布紅色警戒。即使明天沒有潰決，還是要不斷地監控，如果發生溢堤沖刷的話，相關準備可以把災害降到最低，也希望這一段期間，請國人同胞注意不要經過那段管制的道路與橋樑，大家能夠配合。