婦心跳太慢頻昏倒 健保植入無導線心臟節律器改善

一名75歲婦人半年來時常昏倒，就醫發現心臟退化到每分鐘心跳僅約30下，彰化醫院為其申請健保植入新型無導線心臟節律器，她感動說：「感受到心臟脈動回到年輕時候」。

衛生福利部彰化醫院心導管室主任王彥翔今天透過新聞稿表示，心臟節律器是治療心跳過慢重要方式，傳統心臟節律器包括電極導線與電池，經靜脈將導線置於心臟內部，並製作皮下口袋，將長寬約5公分電池放置胸前，外觀呈凸出口袋狀，活動度較受阻，也有人在意美觀，少數人有傷口出血與感染問題，費用由健保全額支付。

王彥翔說，新型無導線心臟節律器是將電極導線、節律產生器融合於一個膠囊狀裝置，從鼠蹊部進入，免開刀、手術風險低且無傷口出血問題，符合特定醫療條件患者可申請健保給付。

王彥翔表示，一名90歲男性患者常頭暈，心臟退化到每分鐘心跳低於40下，由於患者有晨泳習慣，在意安裝傳統心臟節律器會導致胸口外凸，因此自費裝設新型節律器，症狀改善良好。

彰化醫院心臟科醫師李學林提及，75歲婦人日前昏厥跌倒送急診，且半年來頻繁發生，檢查確定是心臟功能退化的完全性房室傳導阻滯，其心跳低至每分鐘30以下；婦人有乳癌病史，右鎖骨裝有人工血管，傳統心臟節律器無法裝於右胸，若放在左胸，乳癌復發將會影響潛在的放射線治療。

李學林說，院方協助婦人向健保署申請新型無導線心臟節律器，由健保全額支應，通過審查後已於日前完成植入。

醫師表示，心臟跳動過慢，可能出現頭暈、喘、昏厥，甚至心臟衰竭，通常與心臟傳導系統老化或異常有關，當無法以藥物控制時，可用心臟節律器治療，詳細情況由醫師評估。