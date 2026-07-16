出國旅遊陷選擇障礙！好市多高質感2行李箱被推爆 內行揭赴日必備款

台灣人愛出國旅行，各種樣式和大小的行李箱也成為機場另一番風景。近日有名網友在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文，表示自己看到2款行李箱，詢問大家出國要選哪一款比較好用，由於設計款式、顏色、價位及實用性皆不同，皆成為網友們討論、比價的焦點。

原po貼出來的照片為DELSEY PARIS前開行李箱跟Samsonite對開行李箱，前者售價3899元；後者則為5999元，兩個品牌皆各有愛好支持者。喜歡Samsonite的網友認為，長途旅程很好用，且輪子算安靜滑順，箱體表面也耐髒耐刮」、「新秀麗有保固，正常使用損壞可以免費維修」、「新秀麗 （硬箱款）用了10幾年 用不壞，沒有機會換新的」。

而喜歡用Delsey的網友們則認為，「前開的比較方便，空間好放」、「 前開式好用，重量輕又不佔房子空間」、「左邊的很好用，已使用十幾趟的旅程，堅固耐用，尤其去日本時前開很方便」、「推薦前開式，亞洲的飯店都算小，前開式比較省空間」。

還有其他人建議，「如果常去日本可以選左邊，如果常去歐美選右邊」、「開箱方式不同，選自己喜歡的方式」、「Delsey跟samsonite的輪子都很好滑，假設很喜歡買東西，看一下每個箱子的淨重，可以買輕一點的」。

出國行李箱該怎麼挑？旅遊達人貝哥曾在臉書粉專指出，常去日本選「前開式(上掀式)」最實用，因為日本商務飯店的房間都偏小，前開式比較省開空間，而且用過就回不去。材質的話，若預算夠可選PC材質（聚碳酸酯），具有輕量、韌性高、抗摔、吸震能力強優點，至於「鋁框」或「拉鍊」都可，看個人喜好。

另外，瑞安航空（Ryanair）也呼籲旅客，盡量避免使用黑色、深藍色與灰色這3種顏色的行李箱，以免在行李轉盤上融為一體讓旅客難以一眼辨認，發生拿錯的悲劇。