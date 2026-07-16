榮民照顧不斷鏈！安心御老平台擴及全台 獨老年省1.3萬醫療費

退輔會今舉辦「榮民照護數位轉型元年」啟動典禮，正式將「安心御老平台」推展至全國。規畫設計平台的關渡醫院院長陳亮恭表示，平台以獨居榮民及高風險長者為中心，整合醫療、長照、社政、民政、村里長及民間團體等，不僅能即時掌握長者健康狀況，也能打破過去不同機構間資訊無法互通的困境，讓長者從急性醫療、復健、長照到返回社區的照護計畫不中斷。

今年99歲、被稱為「饅頭爺爺」的獨居榮民王相，他就是平台快速介入後良好復原的實際案例。王相年輕時從軍，退伍後參與橫貫公路開拓，晚年獨自在台北萬華製作手工饅頭，經常多送一顆饅頭給學生。今年2月，他不幸發生車禍骨折，因沒有家人又獨居，醫療團隊立即透過「安心御老平台」啟動轉介。

起初，手術後他一度堅持直接返家，但團隊先安排王相接受急性後期照護，再轉往護理之家持續復健，之後入住榮民之家，逐步降低照護強度。從緊急醫療、里長通報、台北市獨老關懷系統，到榮民服務及醫療團隊，都能在平台上交換資料、共同擬定照護計畫。經過約5個月復健，王相目前已可自行起身、行走及用餐，最終目標仍是協助他恢復返家生活。

陳亮恭說，「安心御老平台」可在系統內進行長者功能與風險評估，並依生活自理能力及健康狀況分級，安排不同頻率的關懷訪視；居家量測的血壓、心跳、呼吸及血氧等數據，也能即時傳送給醫師與個案管理師，必要時進行視訊診療、用藥調整、轉診及綠色就醫通道安排，且系統還有即時翻譯的功能，即使照顧者是外籍看護，也能透過即時翻譯功能與醫療團隊溝通。

截至7月13日，平台已納管近4300名具有健康或生活風險的榮民，過去兩個月完成逾7000次訪視，平均每名長者每月接受近兩次關懷。陳亮恭表示，數位工具不能取代人力，而是要把散落在各體系的人員串聯起來，讓長者不必自己尋找資源，也避免轉換醫院或照護機構後，重新說明病史及需求等。

平台試辦也顯示，整合照護不只提升品質，也能降低不必要的醫療使用。退輔會去年在高雄執行試辦計畫，將有平台介入照護的高雄的資料，與沒有平台介入的台中作為對照，經半年追蹤及健保資料分析，導入平台後，長者門診就醫次數平均減少約14%，急性病床住院使用量下降約11%；換算醫療費用，每名長者每年平均可減少約1萬3000元支出。

衛福部目前正推動全國獨居老人普查，希望找出未被既有社福體系掌握的獨居長者。陳亮恭表示，退輔會過去數十年已透過服務專員、志工及榮民醫療體系，在社區建立照護網絡，安心御老平台累積的數位整合經驗，可作為中央未來建置獨老照護系統的重要參考。

他說，普查只是找出「人在哪裡」，更重要的是普查後如何持續更新資料、判定風險並提供服務。未來若能將安心御老平台與獨老普查資料銜接，長者一旦出現生理數據異常、失聯、跌倒或其他生活風險，系統就能立即通報醫療、社政、民政及地方照護人員，讓所有長者都能馬上獲得照顧。