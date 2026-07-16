指台中港規避環評違法填海 環團今向監察院陳情

多個環保團體今上午到監察院陳情，針對台中港南填方區違法填海造陸工程案，要求全面徹查交通部、台灣港務公司、台中港務分公司、環境部、海委會、海保署、內政部國土署和台中市政府等八個行政機關。環團重申，此案應依法補做環評，進行白海豚重要棲息環境開發利用的審查，否則僅剩不到50隻的瀕危台灣白海豚正遭遇史無前例的「行政謀殺」。

台灣蠻野心足生態協會常務理事、律師陳憲政表示，本案填海造地達50公頃以上，屬表定應進行二階環評開發案，但交通部縱容台灣港務公司自認本案位於既有防波堤內，而於2022年由環保署判定為免環評。2026年6月交通部的說明資料，更以長達6.7公里的虛線將垂直於海岸的「北防波堤」，與工業專區II的陸域右緣連接，標示為「既有防波堤堤線以內」，藉此繼續規避環評。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，台中港的白海豚面臨南填方區填海造陸工程，嚴重危害其存亡，開發單位台中港務分公司涉嫌違反「環評法」、「野保法」等法規，且於今年2月自訂無法源依據的「台中港收容（非）公共工程剩餘土石方作業規定」，未經目的事業主管機關許可，即將從7月25日起自行放行營建廢土進台中港填海，破壞海洋環境生態，形同球員兼裁判，自行決定用廢土填海，更涉犯「刑法」圖利罪。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬表示，台灣白海豚是全世界唯一只生活在台灣西部海域的鯨豚亞種，也是國際自然保育聯盟（IUCN）列為極危（Critically Endangered）的物種，目前族群數量已不到50隻。國際鯨豚保育界多年來持續關注台灣白海豚的命運，也一再提醒台灣政府，棲地保護是避免其走向滅絕唯一且最重要的方法，台灣白海豚不是因為缺乏科學研究而走向滅絕，而是因為政府明知科學證據存在，卻選擇忽視它。