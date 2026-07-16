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告別「少一側」遺憾 台東馬偕乳房重建助癌友重拾自信

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東馬偕整形外科朱正峯醫師與乳房外科江孟軒醫師聯手，在乳癌切除同時進行重建，大幅增加抗癌信心。圖／台東馬偕醫院提供
台東馬偕整形外科朱正峯醫師與乳房外科江孟軒醫師聯手，在乳癌切除同時進行重建，大幅增加抗癌信心。圖／台東馬偕醫院提供

乳癌多年來高居台灣女性癌症發生率第一位，不少患者在接受乳房切除手術時，除擔心病情，更害怕失去乳房後影響外觀與自信。台東馬偕紀念醫院整形外科表示，乳房重建已是乳癌整體治療的重要一環，不僅不會增加復發風險，也不影響後續追蹤，透過重建可協助患者重拾身體意象與生活品質。

台東馬偕整形外科醫師朱正峯表示，許多患者誤以為乳房重建必須等癌症完全治療結束才能進行，或擔心影響後續檢查。事實上，依照病況不同，患者可選擇在乳房切除手術當下同步進行立即性重建，或待放射治療等療程完成後，再接受延遲性重建，兩者都屬於目前成熟且普遍的治療方式。

他指出，乳房重建方式主要分為矽膠義乳重建及自體組織重建。矽膠義乳手術時間較短，沒有其他部位取組織的傷口；自體組織重建則利用腹部、背部等部位組織或脂肪移植，外觀及觸感較自然，醫師會依患者體型、乳房切除範圍及治療需求，量身規畫最適合的重建方式。

朱正峯表示，現在的重建手術採胸大肌前（Prepectoral）重建合併人工真皮使用，不需切開胸部肌肉，配合人工真皮防護，可大幅減少 80% 術後疼痛、杜絕肌肉運動時的胸型扭曲，外觀與觸感更自然。

過去東部患者若需接受較複雜的乳房重建或顯微外科手術，多半得遠赴西部醫學中心就醫，增加交通及照護負擔。台東馬偕表示，目前院內已具備乳房重建及顯微重建手術能力，患者可留在台東完成治療與重建，在熟悉的環境及家人陪伴下接受完整醫療照護，減少舟車勞頓。

朱正峯提醒，乳癌治療不只是控制疾病，也應重視患者術後生活品質與心理健康，建議確診乳癌、規畫切除手術的患者，可在術前就與乳房外科及整形外科共同討論重建方式，依照個人需求制定最適合的治療計畫，讓抗癌之路不必以失去自信作為代價。

乳房重建手術目前採在胸大肌前進行，不需切開胸部肌肉，配合人工真皮防護，可大幅減少 80% 術後疼痛、杜絕肌肉運動時的胸型扭曲。圖／台東馬偕醫院提供
乳房重建手術目前採在胸大肌前進行，不需切開胸部肌肉，配合人工真皮防護，可大幅減少 80% 術後疼痛、杜絕肌肉運動時的胸型扭曲。圖／台東馬偕醫院提供

乳癌 癌症 台東

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