華航發生機上旅客人數不符、載運未搭機乘客行李 民航局開罰13萬

中華航空今年1月1架CI007洛杉磯至桃園航班，因未落實核對搭機旅客身分證明文件，發生旅客人數不符情況，隨後同月再發生1架CI838曼谷至桃園航班，發生載運未搭機乘客的托運行李。交通部民航局今公告，2案分別對華航處5萬、8萬元罰鍰。

民航局說，華航CI007洛杉磯至桃園航班，因未落實核對搭機旅客的身分證明文件，發生旅客人數與艙單不符情事，依據民航法第112條之4，對華航處以新台幣5萬元罰鍰。

同月華航CI838曼谷至桃園航班，又發生載運到未搭機乘客的託運行李。民航局表示，載運未搭機乘客行李為保安疏失，依據民航法第112條之4，對華航處以新台幣8萬元罰鍰。

此外，民航局也指出，華航去年7月於航機退租還機時，發現該飛機2號發動機壓縮段後機匣，未依規定執行重複性螢光滲透檢查，未落實航空器維護計畫及適航指令的管制與完工情況進行監管，依據民航法第112條處以警告處分，並要求華航立即改善。