影／填廢土影響白海豚棲地 環團指8機關涉瀆職圖利籲請監院調查

多個環保團體上午到監察院陳情，針對台中港南填方區違法填海造陸工程案，要求全面徹查交通部、台灣港務公司、台中港務分公司、環境部、海委會、海保署、內政部國土署和台中市政府等八個行政機關，究辦相關公務人員涉嫌瀆職與圖利，並對失職機關及官員提出糾正或糾舉，並重申此案應依法補做環評，進行白海豚重要棲息環境開發利用的審查。

環保團體強調，僅剩不到50隻的瀕危台灣白海豚正遭遇史無前例的「行政謀殺」，台中港將自7月25日起收受營建廢土，九月起廢土將直接填入白海豚的重要棲息環境。環境部與海洋委員會雙雙裝聾作啞，涉嫌嚴重包庇失職。國土署只顧去化廢土，罔顧海洋國土保安，台中市政府更趁機搞廢土特權進台中港圖利，中央地方聯手為去化廢土而謀殺白海豚。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，由於交通部和台灣港務公司台中港務分公司2022年規避環評，在台中港的白海豚重要棲息環境啟動南填方區填海造陸工程，嚴重危害瀕危白海豚存亡，開發單位台中港務分公司涉嫌違反環評法、野保法等法規，且於今年二月自訂無法源依據之「台中港收容公共工程剩餘土石方作業規定」，未經目的事業主管機關許可，即將從7月25日起自行放行營建廢土進台中港填海，破壞海洋環境生態，但卻未依法申請，亦未經主管機關審查及許可，形同球員兼裁判，自行決定用廢土填海，不只惡意規避《環境影響評估法》與《野生動物保育法》之法定審查，更涉犯《刑法》圖利罪。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬表示，台灣白海豚是全世界唯一只生活在台灣西部海域的鯨豚亞種，也是國際自然保育聯盟列為極危的物種，目前族群數量已不到50隻。國際鯨豚保育界多年來持續關注台灣白海豚的命運，也一再提醒台灣政府，棲地保護是避免其走向滅絕唯一且最重要的方法。

環團呼籲監察院立即展開調查，釐清各機關是否涉及怠惰失職或違法圖利，督促行政機關依法補辦環境影響評估及重要棲息環境開發利用審查，在真相釐清之前，立即停止相關填海及廢土收受作業，守住台灣白海豚最後的生存希望。