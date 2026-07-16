快訊

全面搜查「軟對抗」！港府再度拘捕獨立書店人員

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

學前燒錢／平價教保沒紓解家長焦慮 補才藝變軍備競賽

聽新聞
0:00 / 0:00

影／填廢土影響白海豚棲地 環團指8機關涉瀆職圖利籲請監院調查

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
監督施政聯盟執行長許心欣（左）指出，由於交通部和台中港務分公司規避環評，在台中港的白海豚重要棲息環境啟動南填方區填海造陸工程，已嚴重危害瀕危白海豚存亡。記者杜建重／攝影
監督施政聯盟執行長許心欣（左）指出，由於交通部和台中港務分公司規避環評，在台中港的白海豚重要棲息環境啟動南填方區填海造陸工程，已嚴重危害瀕危白海豚存亡。記者杜建重／攝影

多個環保團體上午到監察院陳情，針對台中港南填方區違法填海造陸工程案，要求全面徹查交通部、台灣港務公司、台中港務分公司、環境部、海委會、海保署、內政部國土署和台中市政府等八個行政機關，究辦相關公務人員涉嫌瀆職與圖利，並對失職機關及官員提出糾正或糾舉，並重申此案應依法補做環評，進行白海豚重要棲息環境開發利用的審查。

環保團體強調，僅剩不到50隻的瀕危台灣白海豚正遭遇史無前例的「行政謀殺」，台中港將自7月25日起收受營建廢土，九月起廢土將直接填入白海豚的重要棲息環境。環境部與海洋委員會雙雙裝聾作啞，涉嫌嚴重包庇失職。國土署只顧去化廢土，罔顧海洋國土保安，台中市政府更趁機搞廢土特權進台中港圖利，中央地方聯手為去化廢土而謀殺白海豚。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，由於交通部和台灣港務公司台中港務分公司2022年規避環評，在台中港的白海豚重要棲息環境啟動南填方區填海造陸工程，嚴重危害瀕危白海豚存亡，開發單位台中港務分公司涉嫌違反環評法、野保法等法規，且於今年二月自訂無法源依據之「台中港收容公共工程剩餘土石方作業規定」，未經目的事業主管機關許可，即將從7月25日起自行放行營建廢土進台中港填海，破壞海洋環境生態，但卻未依法申請，亦未經主管機關審查及許可，形同球員兼裁判，自行決定用廢土填海，不只惡意規避《環境影響評估法》與《野生動物保育法》之法定審查，更涉犯《刑法》圖利罪。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬表示，台灣白海豚是全世界唯一只生活在台灣西部海域的鯨豚亞種，也是國際自然保育聯盟列為極危的物種，目前族群數量已不到50隻。國際鯨豚保育界多年來持續關注台灣白海豚的命運，也一再提醒台灣政府，棲地保護是避免其走向滅絕唯一且最重要的方法。

環團呼籲監察院立即展開調查，釐清各機關是否涉及怠惰失職或違法圖利，督促行政機關依法補辦環境影響評估及重要棲息環境開發利用審查，在真相釐清之前，立即停止相關填海及廢土收受作業，守住台灣白海豚最後的生存希望。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬（右）表示，台灣白海豚是全世界唯一只生活在台灣西部海域的鯨豚亞種，目前族群數量已不到50隻，希望相關單位停止填海及廢土收受作業，守住台灣白海豚最後的生存環境。記者杜建重／攝影
台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬（右）表示，台灣白海豚是全世界唯一只生活在台灣西部海域的鯨豚亞種，目前族群數量已不到50隻，希望相關單位停止填海及廢土收受作業，守住台灣白海豚最後的生存環境。記者杜建重／攝影

白海豚 海豚 監院 環評

延伸閱讀

台北港增收土石方總量 環委促解決車輛調度防回堵

全國首案查獲甲苯廢氣超標24倍及技師虛偽簽證 業者、技師遭起訴

海廢壓境！金門半年清運135公噸垃圾 巡查海岸1226公里

公家打卡設備來自中國 綠委盼清查避免外洩

相關新聞

台北到花蓮僅186元！網友精算省錢攻略 2張悠遊卡成關鍵

網友分享「186元從台北搭火車到花蓮」的省錢攻略，引發熱烈討論。旅客需先購買299元的「TPASS宜蘭三日券」，再搭乘國道客運及台鐵，雖有挑戰但不乏成就感。許多網友讚賞規劃，但也有人認為過程複雜。

捷運台北車站增無門檔LED閘門 北捷：逃票罰50倍

台北捷運於6月時在國父紀念館站5號出口2處閘門推出「閘門LED通行識別指示燈」，今起在捷運台北車站B3層鄰近高鐵及台鐵方向的2座閘門加裝，並新增「異常進入 紅燈閃爍」警示功能，提醒有心人士切莫因為門檔拆除心存僥倖意圖逃票，違者依法開罰。

距溢流口只差1公尺 花蓮萬里溪堰塞湖下午發紅色警戒

花蓮縣萬里溪堰塞湖截至今天上午9時，庫容量達96.76%，距溢流警戒水位只剩1公尺，但入流量趨緩，林保署花蓮分署預估可能溢流時間延至明天下午2時。下游兩鄉鎮公所已完成撤離213人，預計下午3時發布紅色警戒後，鳳林至光復間鐵路將降速行駛，台9線萬里溪橋封橋但留設內側車道供通行，溢流後立即全面封橋。

有帶傘嗎？氣象署曝午後雷陣雨熱區 台北不排除雨彈升級

未來1周天氣高溫炎熱，中央氣象署氣象預報中心資深預報員趙竑表示，外出做好防曬、多補充水分，另外在內陸局部地區可能會有36度左右高溫，今天、明天在台東地區可能會有焚風發生的狀況。未來1周都容易有午後雷陣雨，大台北、西半部山區有局部大雨發生狀況，中午外出留意天氣變化。

香蕉不能空腹吃！日營養師揭最佳食用時機 推2方法「營養攝取最有效」

香蕉是許多人日常喜愛的水果，但究竟怎麼吃才能將營養最大化？據日媒Medical DOC報導，營養師曾田久美子對香蕉的最佳食用時機、攝取標準與注意事項，提供了專業的解析與建議。

帶小孩玩水必看！日本前海巡二寶媽曝「保命穿搭」救生衣、泳衣別買錯

暑假帶孩子到海邊戲水，水上安全是家長的首要考量。據日媒FNN報導，前日本海上保安廳隊員川崎Misa建議，若要到海邊戲水，父母應讓孩童穿著長袖長褲型水母衣以防水母螫傷。泳衣務必挑選螢光橘、亮黃等高飽和色彩，若想節省預算，學校的深色泳衣也可穿，但要外搭亮色T恤，同樣能大幅提高海中能見度。此外，防曬帽應選擇附有下巴防風繩與插扣的款式，才能避免強勁海風吹走帽子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。